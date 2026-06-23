Ποιος προσπάθησε να φιλήσει τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ -Το βίντεο που σχολίασαν στα σόσιαλ - iefimerida.gr

Ανακούφιση ένιωσαν οι φίλαθλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν διαπίστωσαν ότι ένα περιστατικό που αρχικά φάνηκε άβολο για τη Σακίρα ήταν στην πραγματικότητα μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Η 49χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο στάδιο του Ντάλας τη Δευτέρα, για να παρακολουθήσει την Αργεντινή ενάντια στην Αυστρία, αναμέτρηση που έληξε με νικήτρια την ομάδα του Μέσι.

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Η ερμηνεύτρια του «Hips Don't Lie», η οποία ηχογράφησε το τραγούδι και για αυτό το Μουντιάλ μαζί με τον Burna Boy, παρακολούθησε τον αγώνα από πολυτελή σουίτα VIP, και το κοινό την υποδέθηκε θερμά όταν εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο από τη μετάδοση προκάλεσε ανησυχία σε θεατές και χρήστες των σόσιαλ. Όταν η Σακίρα εμφανίστηκε στην οθόνη, το άτομο που καθόταν στα αριστερά της έσκυψε προς το μέρος της, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια έδειχνε να νιώθει άβολα. «Είναι καλά η Σακίρα;», ρώτησε ένας. «Ποιος είναι αυτός ο τύπος που προσπαθεί να επιβάλει ένα φιλί στη Σακίρα», αναρωτήθηκε άλλος.

Βίντεο: Η «άβολη» στιγμή της Σακίρα στο γήπεδο

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς το πρόσωπο αυτό ήταν ο ένας από τους δύο γιους της, ο οποίος απλώς έδειχνε την αγάπη του προς τη μητέρα του.

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Την τραγουδίστρια συνόδευσαν στο γήπεδο ο 13χρονος Μίλαν και ο 11χρονος Σάσα, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, Ζεράρ Πικέ. Ο Μίλαν φορούσε μαύρη μπλούζα πόλο και λευκό καπέλο, που κάλυπτε το πρόσωπό του, γεγονός που προκάλεσε τη σύγχυση σε όσους είδαν τη στιγμή που προσπάθησε να φιλήσει τη μαμά του. Στο σχετικό βίντεο φαίνεται να σκύβει προς τη μητέρα του και να τραβά ελαφρώς τα μαλλιά της, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί την αντίδραση της Σακίρα.

Η Σακίρα με τους γιους της στο γήπεδο © AP Photo/Jessica Tobias

Η Σακίρα απέκτησε και τους δύο γιους της στη Βαρκελώνη, όπου ζούσε λόγω της καριέρας του Πικέ. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του «Waka Waka (This Time for Africa)» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, χώρισε τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από 11 χρόνια σχέσης.