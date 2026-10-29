Ποιος είναι πίσω από τον ράπερ «Rack»; Ο γνωστός πατέρας και η φημολογούμενη σχέση με τη Μαρίνα Σάττι - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο ράπερ Rack, μετά τις φήμες που τον θέλουν ζευγάρι με τη Μαρίνα Σάττι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Φήμες για σχέση του Rack με τη Μαρίνα Σάττι πυροδότησε δήλωση σε τηλεοπτική εκπομπή. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, με την τραγουδίστρια να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή.

Ο Ηρακλής Μαρνέζος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1999 και είχε επαφή με τη μουσική από παιδί. Κυκλοφόρησε το πρώτο του mixtape το 2017, έχοντας έκτοτε συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες.

Είναι γιος του αείμνηστου ράπερ Λεκτικού Επεξεργαστή, ο οποίος απεβίωσε το 2011. Η απώλεια αυτή τον επηρέασε βαθιά, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σχολείο στα 13 του για να στηρίξει την οικογένειά του.

Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο προήλθε από φίλο του πατέρα του που δυσκολευόταν να προφέρει το «Ηρακλής». Ο ίδιος αργότερα του έδωσε το ακρωνύμιο «Represent All Christian Kingdom», συνδέοντάς το με την πίστη του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην ελληνική rap σκηνή, είναι γιος του αείμνηστου ράπερ Λεκτικού Επεξεργαστή. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει τη δική του μουσική πορεία, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες.

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Η φημολογούμενη σχέση με τη Μαρίνα Σάττι

Το όνομά του ήρθε ξανά στο προσκήνιο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε σε φήμες που θέλουν τον Rack να διατηρεί σχέση με τη Μαρίνα Σάττι.

«Ακούγεται ότι είναι μαζί και χαίρομαι πολύ για αυτό», ανέφερε ο δημοσιογράφος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη φημολογούμενη σχέση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, όταν είχε ερωτηθεί για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Σάττι είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως, επισημαίνοντας ότι προτιμά να προστατεύει την ιδιωτικότητά της, καθώς σε μια σχέση εμπλέκεται και ένας δεύτερος άνθρωπος. Η ίδια είχε αναφέρει ότι θα ήθελε ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της να την εμπνέει, να τον θαυμάζει και να μοιράζονται μια κοινή αντίληψη για τη ζωή.

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Ποιος είναι ο Rack και πώς ξεκίνησε την καριέρα του

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Rack βρίσκεται ο Ηρακλής Μαρνέζος, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1999 στην Αθήνα.

Η σχέση του με τη μουσική άρχισε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική hip-hop σκηνή.

Μάλιστα, σε ηλικία μόλις δύο ετών συμμετείχε μαζί με την αδελφή του, Νέμεσις, στο τραγούδι του πατέρα τους «Τα παιδιά του Λεκτικού».

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Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο του επίσημο mixtape, με τίτλο «Rackattack», ενώ τα επόμενα χρόνια άρχισε να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η LILA, ο Saske, ο Light και ο Toquel, ενώ στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται οι δουλειές «Rackattack», «EGO THERAPY» και «1%».

Πέρα από τη μουσική, δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά, καθώς βρίσκεται πίσω από τη δισκογραφική εταιρεία Barcode Entertainment και το Barcode Tattoo Studio.

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Ο πατέρας του Rack ήταν ο γνωστός ράπερ Λεκτικός Επεξεργαστής

Ο Rack είναι γιος του Ανδρέα Μαρνέζου, γνωστού με το καλλιτεχνικό όνομα Λεκτικός Επεξεργαστής, ο οποίος υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής hip-hop σκηνής.

Ο πατέρας του ήταν ράπερ, μουσικός παραγωγός, tattoo artist και ιδρυτής του Barcode Crew, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής.

Ο Λεκτικός Επεξεργαστής έφυγε από τη ζωή το 2011, σε ηλικία μόλις 41 ετών, όταν ο Rack ήταν 11 ετών. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Rack σε συνεντεύξεις του, ο θάνατος του πατέρα του (όταν ο ίδιος ήταν μόλις 11 ετών) προήλθε από ανακοπή καρδιάς μετά από τσίμπημα σκορπιού κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Άγιο Όρος, καθώς από δική του αμέλεια δεν αναζήτησε έγκαιρα νοσοκομειακή περίθαλψη.

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Μετά την απώλεια αυτή, η οποία τον επηρέασε βαθιά, ο Rack αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο στα 13 του για να εργαστεί και να στηρίξει την οικογένειά του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, τον Νοέμβριο του 2025, είχε εξηγήσει ότι λόγω του πατέρα του μεγάλωσε έχοντας τη μουσική ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι μετά την απώλειά του αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και ότι η μητέρα του τον βοήθησε να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πίστη στη ζωή του.

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Πώς προέκυψε το καλλιτεχνικό όνομα Rack

Ιδιαίτερη ιστορία κρύβεται και πίσω από το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί στη μουσική του πορεία.

Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, το όνομα Rack προέκυψε από έναν Αμερικανό φίλο του πατέρα του, ο οποίος δυσκολευόταν να προφέρει το όνομα Ηρακλής.

Με τα χρόνια, ωστόσο, ο καλλιτέχνης έδωσε στο ψευδώνυμό του και μια προσωπική σημασία, συνδέοντάς το με τη φράση «Represent All Christian Kingdom», που αντανακλά τη θρησκευτική του πίστη.