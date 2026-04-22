Βοδινό, κοτόπουλο, χοιρινό ή ψάρι; Ποιο κρέας έχει την περισσότερη πρωτεΐνη - iefimerida.gr

Στο κυνήγι της διατροφής και της αύξησης της μυϊκής μάζας η πρωτεΐνη είναι το απαραίτητο συστατικό για χάσιμο βάρους και ένα αδύνατο και σφιχτό σώμα.



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πρωτεΐνη ευθύνεται κυρίως για τη λειτουργία των κυττάρων του οργανισμού και πρέπει να αποτελεί το 15% της συνολικής πρόσληψης σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Ποιος κρέας έχει την περισσότερη πρωτεΐνη -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ανάμεσα στο βοδινό, στο κοτόπουλο, στο χοιρινό και στο ψάρι:

Το κόκκινο κρέας ( μοσχάρι ) ηγείται της σύγκρισης, με περίπου 35 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια.

Το χοιρινό φιλέτο περιέχει επίσης περίπου 35 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια, ανάλογα με την κοπή. Το χοιρινό αναφέρεται επίσης ως πηγή βιταμινών Β, καθώς και μετάλλων όπως σελήνιο, σίδηρος και ψευδάργυρος.

Στη συνέχεια έρχεται το φιλέτο κοτόπουλου , με περίπου 31 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια. Το στήθος κοτόπουλου συνήθως έχει λιγότερο λίπος από το κόκκινο κρέας - περίπου 3,5 γραμμάρια ανά μερίδα 100 γραμμαρίων, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 10-15 γραμμαρίων στο κόκκινο κρέας.

Τα ψάρια, τα οποία περιέχουν περίπου 27 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια, αποτελούν συχνά μια ελαφρύτερη εναλλακτική λύση. Οι σαρδέλες θεωρούνται μια πιο προσιτή επιλογή σε πολλές πόλεις και αναφέρονται ως πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, καθώς και ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης D.

Πόση πρωτεΐνη πρέπει να καταναλώνουμε

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η κατανάλωση πρωτεΐνης δεν θα πρέπει να είναι ίδια για όλους, καθώς οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και άλλους παράγοντες.

Οι γενικές διατροφικές οδηγίες καθορίζουν τη συνιστώμενη πρόσληψη πρωτεΐνης μεταξύ 0,8 και 2 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η υπέρβαση του 1,5 γραμμαρίου ημερησίως δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη για τη μυϊκή ενδυνάμωση ή την απόδοση.