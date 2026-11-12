Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ, η δεύτερη σχέση του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Στο επίκεντρο του σκανδάλου του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα όνομα: Αυτό της Κίμπερλι Πάουελ, η οποία φημολογείται ότι είναι επίσης ερωμένη του.



Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, ο Χουάνγκ φέρεται να είχε προσωπική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, η οποία υπάγεται ιεραρχικά σε αυτόν. Το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν στην εταιρεία και μίλησα υπό το καθεστώς ανωνυμίας.



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Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ



Η 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ είναι ένα από τα μακροβιότερα ανώτερα στελέχη της Nvidia, καθώς εργάζεται στην εταιρεία για περισσότερα από 18 χρόνια. Παράλληλα, συνέβαλε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης του τεχνολογικού κολοσσού των μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.



Σήμερα, η Πάουελ κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, όπου επιβλέπει τις παγκόσμιες δραστηριότητες της εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι αρμοδιότητές της καλύπτουν πλατφόρμες hardware και software, που χρησιμοποιούνται στην επιταχυνόμενη υπολογιστική, την τεχνητή νοημοσύνη, την ιατρική απεικόνιση, τις βιοεπιστήμες, την ανακάλυψη φαρμάκων και την ανάλυση δεδομένων στον τομέα της υγείας.



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Από το 2008 στην Nvidia



Σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ στην Nvidia, η Κίμπερλι Πάουελ εντάχθηκε στην εταιρεία το 2008, με στόχο να καθιερώσει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia ως πλατφόρμα επιτάχυνσης για συστήματα ιατρικής απεικόνισης.

Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε μια σειρά από ηγετικές θέσεις, καθώς η Nvidia διεύρυνε τις δραστηριότητές της πέρα από την επεξεργασία γραφικών, επεκτεινόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη και στις εφαρμογές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.

Πριν αναλάβει την ηγεσία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η Πάουελ επέβλεπε τον επιχειρηματικό τομέα της εταιρείας που αφορούσε την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Παράλληλα, συμμετείχε σε αρκετές στρατηγικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων τα NVIDIA AI Labs και το πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων NVIDIA Inception.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η έδρα της βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

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Υπόβαθρο στη μηχανική και την ιατρική απεικόνιση

Η επαγγελματική πορεία της Κίμπερλι Πάουελ ξεκίνησε στον χώρο της μηχανικής και της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης.

Σε συνέντευξή της στο Healthcare Brew νωρίτερα μέσα στη χρονιά, θυμήθηκε την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν σε εταιρεία ιατρικής απεικόνισης, πριν ενταχθεί στη Nvidia. Εκεί είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία απεικόνισης μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στην Ηλεκτρολογική και Μηχανική Υπολογιστών από το Northeastern University και έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως το hardware engineering, η διαχείριση προϊόντων και η επιχειρηματική ανάπτυξη, με επίκεντρο την ιατρική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

O CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

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Κεντρικό πρόσωπο στη στρατηγική επέκτασης της Nvidia στον τομέα της υγείας

Καθώς η Nvidia εργάζεται για την ενίσχυση του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Κίμπερλι Πάουελ έχει εξελιχθεί στο πιο προβεβλημένο στέλεχος της εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Έχει επίσης μιλήσει επανειλημμένα για τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απεικόνιση, τη γονιδιωματική, την ανακάλυψη φαρμάκων, την κλινική έρευνα και τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Σε ορισμένες από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της, η Πάουελ υπογράμμισε επίσης τη σημασία του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και της επιταχυνόμενης υπολογιστικής, προκειμένου να βοηθηθούν οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης να βελτιώσουν τις κλινικές ροές εργασίας, να προωθήσουν την έρευνα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων θεραπειών.