Πλυντήριο ρούχων: Γιατί το πρόγραμμα «συνθετικά» είναι συχνά η λάθος επιλογή - iefimerida.gr

Πολλά πλυντήρια ρούχων διαθέτουν ως στάνταρ επιλογή το πρόγραμμα «Easy Care».

Η ονομασία ακούγεται σαν να υπόσχεται απλή φροντίδα και μέγιστη προστασία των ρούχων. Ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Ο όρος μπορεί εύκολα να παραπλανήσει και να οδηγήσει στο να δείχνει κανείς είτε υπερβολική είτε ανεπαρκή προσοχή στα υφάσματα.

Στην πραγματικότητα, δεν προορίζεται για ανθεκτικά καθημερινά ρούχα, αλλά για πιο ευαίσθητα υφάσματα που τσαλακώνονται εύκολα ή φθείρονται από έντονη μηχανική καταπόνηση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συνήθως πουκάμισα, μπλούζες, λεπτά παντελόνια και υφάσματα από συνθετικές ίνες, όπως πολυεστέρας ή βισκόζη, αλλά και μεικτά με βαμβάκι. Όταν πλένονται στο κατάλληλο πρόγραμμα, διατηρούν πιο λεία όψη και συχνά δεν χρειάζονται σιδέρωμα.

Η επιλογή, ωστόσο, πρέπει να γίνεται με βάση την ετικέτα του ρούχου και παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η διάρκεια και η ένταση της πλύσης και το απορρυπαντικό. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είναι επομένως ιδιαίτερα κατάλληλο για συνθετικά υλικά, καθώς και για μπλουζάκια και τζιν, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα για βαμβάκι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικά για καθαρό βαμβάκι.

Για να διαπιστώσετε ποια ρούχα πρέπει να πλένονται σε αυτό το πρόγραμμα κοιτάξτε τις ετικέτες τους. Το σύμβολο για υφάσματα εύκολης φροντίδας είναι ένας κάδος πλύσης με μια οριζόντια γραμμή από κάτω και υποδεικνύει ότι επιτρέπεται το πλύσιμο στο πλυντήριο, αλλά όχι στο πλήρες πρόγραμμα για ανθεκτικό βαμβάκι.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί με μειωμένη κίνηση του κάδου, περισσότερο νερό και πιο ήπιο στύψιμο, ώστε να περιορίζεται το τσαλάκωμα και η φθορά.

Αυτό δεν είναι το πιο «απαλό» πρόγραμμα του πλυντηρίου



Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι το πιο «απαλό» πρόγραμμα που διαθέτει το πλυντήριο. Για ιδιαίτερα ευαίσθητα ρούχα, όπως δαντέλες, εσώρουχα ή λεπτά πλεκτά, ενδείκνυται το πρόγραμμα για «ευαίσθητα», το οποίο χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού, πιο ήπιες κινήσεις στον κάδο και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ο όρος «πρόγραμμα για ευαίσθητα» προκαλεί σύγχυση, καθώς ανάλογα τον κατασκευαστή μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Άλλοτε αναφέρεται στο πρόγραμμα «συνθετικά», άλλοτε σε μια ιδιαίτερα ήπια επιλογή για ευαίσθητα ρούχα, ενώ μερικές φορές χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για όλα τα ήπια προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για μάλλινα και για πλύσιμο στο χέρι. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα σύμβολα της ετικέτας φροντίδας και στις οδηγίες χρήσης της συσκευής, παρά στις ονομασίες των προγραμμάτων.

Προσοχή πόσο φορτώνετε το πλυντήριο

Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φόρτωσης του πλυντηρίου. Τα προγράμματα για συνθετικά απαιτούν μικρότερη ποσότητα ρούχων – συνήθως περίπου τη μισή χωρητικότητα – ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται χωρίς να τρίβονται μεταξύ τους. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει φθορές στα υφάσματα, αλλά και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της πλύσης. Από τεχνικής άποψης, τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην προστασία των ινών και στην παράταση της διάρκειας ζωής των ρούχων, ωστόσο καταναλώνουν περισσότερο νερό και ενέργεια ανά κιλό ρούχων, λόγω μικρότερης φόρτωσης και συχνά μεγαλύτερης διάρκειας.

Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι η συνειδητή χρήση τους: συγκεντρώστε τα συνθετικά και τα ευαίσθητα ρούχα πριν το πλύσιμο και αποφύγετε τις άσκοπες πλύσεις.