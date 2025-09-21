Πλένετε τα πιάτα στο χέρι; Το λάθος που κάνετε, το οποίο δεν τα απολυμαίνει πραγματικά - iefimerida.gr

Το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι παραμένει μια καθημερινή συνήθεια σε πολλά νοικοκυριά.

Παρά την απλότητά του, συχνά κρύβει παγίδες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της καθαριότητας και θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή των σκευών.

Ειδικοί προειδοποιούν πως μια απλή πλύση με ζεστό νερό και σαπούνι δεν αρκεί για να απομακρύνει πλήρως ταμικρόβια και τα υπολείμματα τροφών.

Η σωστή θερμοκρασία

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η χρήση χλιαρού νερού. Όταν η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 60°C, το απορρυπαντικό δεν δρα αποτελεσματικά και τα βακτήρια μπορεί να επιβιώσουν. Το καυτό νερό, αντίθετα, βοηθά στη διάλυση των λιπαρών ουσιών και ενισχύει τη δράση του σαπουνιού.

Ο ρόλος του απορρυπαντικού

Δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια. Για πιάτα με έντονα λιπαρά υπολείμματα απαιτούνται ισχυρά απορρυπαντικά με συστατικά κατά των λιπών, ενώ για γενική χρήση συνιστώνται προϊόντα με αντιβακτηριδιακή δράση. Η σωστή επιλογή βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο απολύμανσης.

Ο τρόπος στεγνώματος

Το στέγνωμα αποτελεί καθοριστικό στάδιο για την υγιεινή των σκευών. Τα βρεγμένα πιάτα που αφήνονται εκτεθειμένα στον αέρα μπορούν να προσελκύσουν σκόνη και μικρόβια. Οι ειδικοί προτείνουν να τοποθετούνται ανάποδα πάνω σε καθαρή πετσέτα ή να σκουπίζονται με καθαρό πανί, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση.

Σφουγγάρια και ειδικά εργαλεία

Τα σφουγγάρια αποτελούν εστίες μικροβίων, αν δεν ανανεώνονται τακτικά. Η απολύμανσή τους μπορεί να γίνει είτε με ξύδι και νερό είτε στον φούρνο μικροκυμάτων. Εναλλακτικά, οι βούρτσες και τα ειδικά εργαλεία καθαρισμού προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά σε μαγειρικά σκεύη με δύσκολα υπολείμματα.

Πρακτικές για καθημερινή χρήση