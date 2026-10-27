Οι ειδικοί συμφωνούν: Καλύτερα να πλένετε τις πόρτες με νερό και τριμμένο σαπούνι -Προσθέστε ξίδι ή αμμωνία για τους επίμονους λεκέδες - iefimerida.gr

Οι πόρτες είναι σημαντικές σε κάθε σπίτι, καθώς μεταξύ άλλων διατηρούν την ιδιωτικότητα στον εκάστοτε χώρο, ενώ προσφέρουν και σημαντική ηχομόνωση.

Εκτός από την πρακτική λειτουργία τους, οι πόρτες παίζουν ρόλο και στη διακόσμηση του σπιτιού, καθώς ο σχεδιασμός και το χρώμα τους μπορούν να κάνουν έναν χώρο να φαίνεται διαφορετικός.

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Λόγω της λειτουργικότητάς τους, οι πόρτες συσσωρεύουν βρωμιά λόγω της καθημερινής χρήσης, καθώς τις αγγίζουμε είτε με τα χέρια μας είτε με αντικείμενα που ενδεχομένως μεταφέρουμε.

Για όλα τα παραπάνω, ο τακτικός καθαρισμός τους είναι θεμελιώδης για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να φαίνεται ένα σπίτι καθαρό και περιποιημένο.

Δύο ειδικοί σε θέματα καθαριότητας, η Μαρία Μπελέν Ρομέρο και η Αντρέα Κααβέιρο, μοιράζονται tips για το πώς να καθαρίζετε τις πόρτες με σπιτικά προϊόντα και συμφωνούν ότι για να μην κιτρινίσουν πρέπει να χρησιμοποιείτε νερό και τριμμένο σαπούνι.

Καθαρίστε με προσοχή τις πόρτες / Φωτογραφία: Shutterstock

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«Καθαρίζω τις πόρτες μου αναμειγνύοντας χλιαρό νερό, τριμμένο σαπούνι και οινόπνευμα»



Η πρώτη συνταγή έρχεται από τη Μαρία Μπελέν Ρομέρο, η οποία στη σπιτική εκδοχή για καθαριστικό που θα αφαιρέσει λεκέδες και βρωμιά από τις πόρτες προτείνει ένα μείγμα από χλιαρό νερό, σαπούνι και οινόπνευμα.

Για να ετοιμάσετε το μείγμα αυτού του πολυλειτουργικού καθαριστικού θα χρειαστείτε:

1,5 φλιτζάνι χλιαρό νερό (300 ml)

1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο φυσικό σαπούνι

1/2 φλιτζάνι καθαρό οινόπνευμα (100 ml)

Αφού αναμείξετε τα συστατικά, πρέπει να ανακατέψετε μέχρι να διαλυθεί το σαπούνι και να το αφήσετε να κρυώσει. Στη συνέχεια, απλώς ψεκάζετε στις επιφάνειες και περνάτε ένα πανί.

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«Το εφαρμόζω σε πόρτες, λουστραρισμένα έπιπλα και επίσης στα πόμολα, όπου συνήθως μένουν περισσότερα σημάδια από δάχτυλα. Το αποτέλεσμα είναι λάμψη, καθαριότητα και μηδενική κιτρινίλα, χωρίς λιπαρά υπολείμματα» σχολιάζει η Ρομέρο, προσθέτοντας:

«Αυτό το μείγμα ποτέ δεν αποτυγχάνει ώστε οι λουστραρισμένες πόρτες σας να παραμένουν καθαρές, χωρίς αποτυπώματα, και να μην κιτρινίζουν με την πάροδο του χρόνου».

Με άλλα καθαριστικά, οι πόρτες ή τα άλλα λουστραρισμένα έπιπλα μπορεί να αποκτήσουν κιτρινωπές αποχρώσεις, αλλά ακριβώς με αυτό το σπιτικό μείγμα δεν συμβαίνει.

«Αν οι πόρτες είναι πολύ βρώμικες, προσθέστε στο μείγμα ξίδι ή αμμωνία»



Από την πλευρά της, η έτερη ειδικός, Αντρέα Κααβέιρο, προτείνει μια ακόμη πιο απλή εναλλακτική για τον καθαρισμό των πορτών του σπιτιού, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις που απαιτεί κάθε τύπος φινιρίσματος.

Η πρότασή της είναι μια λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λευκές, σκούρες ή ξύλινες πόρτες. Για να την προετοιμάσετε, χρειάζεστε μόνο νερό και σαπούνι.

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Σε περίπτωση που οι πόρτες είναι πολύ βρώμικες ή έχουν πολλές κηλίδες, η ειδικός προτείνει να προσθέσετε σε αυτό το μείγμα «ξίδι ή αμμωνία και ακόμη και αν είναι λευκές και έχουν κάποια δύσκολη κηλίδα μπορείτε να τις καθαρίσετε προηγουμένως με λευκή πέτρα ή κάποιο καθαριστικό», αναφέρει η Κααβέιρο.