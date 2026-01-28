Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο, συνάντησε στην επίδειξη μόδας την Αθηνά Ωνάση -Της έπιασε την κουβέντα, αποκαλύπτει πώς ήταν - iefimerida.gr

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι δεν είναι μόνο πασαρέλες, couture δημιουργίες και λαμπερές πρώτες σειρές.

Είναι και τα παρασκήνια, εκεί όπου συχνά συμβαίνουν οι πιο απρόσμενες συναντήσεις, μακριά από τα βλέμματα και τις κάμερες. Μια τέτοια στιγμή έζησε και ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος το βράδυ της Τρίτης, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την Αθηνά Ωνάση, σε μια συνάντηση που, όπως λέει ο ίδιος στο iefimerida, δεν περίμενε ούτε στο ελάχιστο.



Ο Πλάτωνας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, παρακολουθώντας τα σημαντικότερα shows της Εβδομάδας Μόδας, με αφορμή τη δουλειά του στο μόντελινγκ και τις επαγγελματικές του επαφές στη γαλλική πρωτεύουσα. Το συγκεκριμένο βράδυ ήταν καλεσμένος στο fashion show του Stephane Rolland, ενός σχεδιαστή που θεωρείται σταθερή αξία στη γαλλική υψηλή ραπτική.

Μετά το τέλος της επίδειξης, ο Πλάτωνας μαζί με μια φίλη του, η οποία γνωρίζει προσωπικά τον Stephane Rolland, κατευθύνθηκαν στα backstage για να τον συγχαρούν. Εκεί, ανάμεσα σε μοντέλα, συνεργάτες και καλεσμένους, συνέβη κάτι που τον αιφνιδίασε.

«Μόλις τελείωσε η επίδειξη πήγαμε να τον χαιρετήσουμε με μια φίλη μου που τον ξέρει προσωπικά και με το που μπαίνω βλέπω την Αθηνά Ωνάση», περιγράφει. Αρχικά, δεν ήταν βέβαιος. «Μου λέει η φίλη μου ''δεν είναι;'', της λέω ''είναι'', ρωτάει τον σχεδιαστή και όντως ήταν αυτή».

Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος συνάντησε απρόσμενα την Αθηνά Ωνάση στο Παρίσι

Η Αθηνά Ωνάση βρισκόταν διακριτικά στο backstage, χωρίς να έχει τραβήξει την προσοχή νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επίδειξης ή στο κόκκινο χαλί. Ο Πλάτωνας την είχε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή, ωστόσο δίστασε να την πλησιάσει. «Εγώ την κατάλαβα από την αρχή, απλώς είναι αυτό που δεν έχεις το θάρρος να πας να μιλήσεις, να ενοχλήσεις» λέει, εξηγώντας πως δεν του αρέσει να εισβάλλει στον χώρο των άλλων.

Τελικά, αποφάσισε να κάνει το βήμα. «Επειδή είμαι αρκετά διακριτικός πήγα να της συστηθώ και η ανταπόκριση της Αθηνάς Ωνάση ήταν άμεση και θετική. Ήταν πολύ ευγενική και πολύ φιλική». Η συζήτησή τους έγινε αποκλειστικά στα αγγλικά, χωρίς καμία ελληνική λέξη, σε ένα κλίμα χαλαρό και φιλικό.

Εκείνη φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, άνετη και προσιτή, συνοδευόμενη μόνο από έναν άνθρωπο ασφαλείας. Μαζί έβγαλαν λίγες φωτογραφίες. Ο ίδιος παραδέχεται πως δεν την είχε παρατηρήσει νωρίτερα μέσα στο πλήθος των καλεσμένων, γεγονός που έκανε τη συνάντηση ακόμη πιο αυθόρμητη.

Για τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο μόντελινγκ, τα social media και τα συχνά ταξίδια στο Παρίσι αναζητώντας νέες συνεργασίες, αυτή η στιγμή ξεχώρισε για την απλότητά της. Όπως λέει, κλείνοντας, για την εντύπωση που του άφησε η Αθηνά Ωνάση ως άνθρωπος, ήταν πολύ προσιτή, ευγενική, πολύ γλυκιά και άνετη.