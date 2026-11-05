Πλαστικές καρέκλες που έχουν γκριζάρει -Ένας πρακτικός τρόπος για να γίνουν ξανά λευκές - iefimerida.gr

Οι λευκές πλαστικές καρέκλες σε μπαλκόνια και κήπους δεν γκριζάρουν μόνο από τη σκόνη αλλά και από τον καπνό, τη βροχή και τον ήλιο, κάνοντας το νερό ανεπαρκές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρώτο στάδιο καθαρισμού για τις πλαστικές καρέκλες απαιτεί την αφαίρεση της λιπαρής βρωμιάς με διάλυμα ήπιου σαπουνιού. Η χρήση χλωρίνης ή σόδας σε αυτή τη φάση είναι λανθασμένη, καθώς απλώνει τη βρωμιά αντί να την αφαιρεί αποτελεσματικά.

Για την επαναφορά της λευκότητας, δημιουργείται μια πάστα από μαγειρική σόδα και οξυζενέ. Το μίγμα απλώνεται στην επιφάνεια, δρα για 10 λεπτά για να καταπολεμήσει την κιτρινίλα και στη συνέχεια ξεπλένεται σχολαστικά με νερό.

Για την αποφυγή λεκέδων, η εργασία πρέπει να γίνεται πάντα στη σκιά. Αποφεύγονται αυστηρά τα σύρματα και η αδιάλυτη χλωρίνη, καθώς προκαλούν μικρογρατζουνιές και αποδυναμώνουν το πλαστικό, καθιστώντας το ευάλωτο σε μελλοντική βρωμιά.

Η μέθοδος προορίζεται αποκλειστικά για σκληρό, λευκό πλαστικό. Εάν η θαμπάδα παραμένει, η φθορά από τον ήλιο είναι μόνιμη. Η μακροχρόνια συντήρηση επιτυγχάνεται με τακτικό καθαρισμό και πλύσιμο πριν την αποθήκευση.

Ο οδηγός αυτός αποκαλύπτει πώς να επαναφέρετε τη λαμπερή τους όψη εύκολα, αποτελεσματικά και χωρίς επικίνδυνα χημικά.

Βήμα 1ο: Αφαίρεση της λιπαρής στρώσης από τις καρέκλες

Η πρώτη λάθος κίνηση μόλις δούμε μια γκρίζα καρέκλα είναι η χρήση χλωρίνης ή μαγειρικής σόδας. Σύμφωνα με το tuttogreen.it πρόκειται για λάθος.

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Το στρώμα βρωμιάς αποτελείται από καπνό, γύρη, αντηλιακό, λιπαρότητα των χεριών και υπολείμματα τροφών. Αν δεν διαλυθεί πρώτα, οποιαδήποτε καθαριστική πάστα απλώς θα απλώσει τη βρωμιά αντί να την απομακρύνει.

Η διαδικασία:

Διαλύστε 1 κουταλιά της σούπας υγρό σαπούνι Μασσαλίας (ή 1 κουταλάκι του γλυκού ήπιο υγρό πιάτων) σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό.



Περάστε όλη την επιφάνεια με ένα πανί μικροϊνών, δίνοντας έμφαση στην πλάτη, το κάθισμα και τα πόδια. Για τις εσοχές χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα.

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Αφήστε την επιφάνεια νωπή για 2-3 λεπτά ώστε να μαλακώσει η βρωμιά.

Τρίψτε με ένα σφουγγάρι (από κάτω προς τα πάνω στα πόδια και με κυκλικές κινήσεις στις πλατιές επιφάνειες) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Βήμα 2ο: Η ιδανική πάστα λεύκανσης

Για να επαναφέρετε το λευκό χρώμα χωρίς να χαράξετε το πλαστικό, η πιο ισορροπημένη λύση είναι μια πυκνή πάστα μαγειρικής σόδας και οξυζενέ (3%). Η σόδα ανασηκώνει την επίμονη βρωμιά, ενώ το οξυζενέ καταπολεμά την κιτρινίλα.

Η συνταγή (για 2 καρέκλες):

Αναμείξτε σε ένα γυάλινο ή πλαστικό μπολ 4 κουταλιές της σούπας σόδα με 3-4 κουταλιές οξυζενέ 3%. Αν χρειάζεται, προσθέστε 1 κουταλιά χλιαρό νερό ώστε το μίγμα να γίνει πηχτό και να μην τρέχει στις κατακόρυφες επιφάνειες.

Εφαρμογή:

Φορέστε γάντια και απλώστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα με τη μαλακή πλευρά ενός σφουγγαριού. Στα πιο επιβαρυμένα σημεία, κάντε ελαφρύ μασάζ για 30-40 δευτερόλεπτα. Αφήστε το μίγμα να δράσει για 10 λεπτά (ψεκάστε με λίγο νερό αν στεγνώσει γρήγορα λόγω ζέστης) και ξεπλύνετε σχολαστικά. Τελειώστε σκουπίζοντας με ένα καλά στραγγισμένο πανί μικροϊνών για να μη μείνουν λευκά υπολείμματα σόδας.

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Αποφυγή κηλίδων και συχνά λάθη

Για να μην εμφανιστούν διχρωμίες, δουλέψτε πάντα στη σκιά. Οι ακτίνες του ήλιου στεγνώνουν πρόωρα την πάστα, προκαλώντας λεκέδες. Επίσης, μην αφήνετε τις καρέκλες να στεγνώσουν μόνες τους αν το νερό της περιοχής είναι σκληρό, καθώς θα σχηματιστούν άλατα.

Τι πρέπει να αποφύγετε:

Σύρματα και σκληρές βούρτσες: Δημιουργούν μικρογρατζουνιές που φυλακίζουν τη βρωμιά μελλοντικά.

Ατόφια χλωρίνη: Δεν καταπολεμά το γκρίζαρισμα από τον καπνό, ενώ αποδυναμώνει το πλαστικό. Προσοχή: Μην αναμειγνύετε ποτέ χλωρίνη με αμμωνία ή ξύδι, καθώς παράγονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

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Ξύδι παντού: Δεν βοηθά στο γκριζάρισμα και μπορεί να καταστρέψει μαρμάρινα δάπεδα αν στάξει.

Όρια εφαρμογής και συντήρηση

Η μέθοδος ενδείκνυται για σκληρό λευκό πλαστικό ή ρητίνη εξωτερικού χώρου. Αποφύγετε την εφαρμογή σε μάρμαρο, ξύλο, αλουμίνιο, υφάσματα ή σκουρόχρωμα πλαστικά.

Αν η καρέκλα παραμένει θαμπή μετά από δύο εφαρμογές, το υλικό της έχει αλλοιωθεί σε βάθος από τον ήλιο. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή είναι μόνιμη και το επιπλέον τρίψιμο απλώς θα φθείρει την επιφάνεια. Για τη διατήρηση του λευκού, αρκεί ένα πέρασμα με νωπό πανί κάθε 7-10 ημέρες και ένα καλό πλύσιμο πριν την αποθήκευση το φθινόπωρο.

