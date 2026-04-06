Αυτό το πλάνο δεν το έχει δει κανένας –Η κομμένη σκηνή από το «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» - iefimerida.gr

Η σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» αποτελεί την πιο πετυχημένη μεταφορά του Θείου Δράματος στην οθόνη και μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι έχει αποδώσει με ευλάβεια τα Πάθη του Ιησού εξ ου και η προβολή του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη εδώ και πολλά χρόνια, από το 1977, όταν και γυρίστηκε, με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Η κομμένη σκηνή που δεν προβλήθηκε ποτέ

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1975 και τελείωσαν τον Μάιο του 1976 και έγιναν στο Μαρόκο και την Τυνησία και σε αυθεντικούς χώρους όπου είχε εκτυλιχθεί το Θείο Δράμα. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή της σειράς, μία από τις κορυφαίες σκηνές κόπηκε στο μοντάζ και δεν μεταδόθηκε ποτέ.

Πρόκειται για τη σκηνή της Ανάστασης του Ιησού, η οποία γυρίστηκε μεν κανονικά, ωστόσο ο Φράνκο Τζεφιρέλι αποφάσισε τελικά να την αφαιρέσει. Σε παλιότερη συνέντευξή του ο Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κόπηκε η συγκεκριμένη σκηνή, όπου ο Ιησούς, το ρόλο του οποίου υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Πάουελ, ανασταίνεται και εμφανίζεται μπροστά στους σοκαρισμένους μαθητές του.

Για την ύπαρξη αυτής της σκηνής, αρχικά γνώριζαν μόνο τα μέλη της παραγωγής. Μέχρι που την αποκάλυψε ο Ιταλός σκηνοθέτης της σειράς σε συνέντευξή του.

Ο φόβος για να μη χαθεί το μυστήριο

Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Φράνκο Τζεφιρέλι στη συνέντευξή του: «Προσπάθησα να γυρίσω τη σκηνή της Ανάστασης και υπήρχαν προβλήματα που δεν μπορούσα να λύσω. Είναι ένα μυστήριο. H δουλειά μας μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη όταν πρέπει να γυρίσεις τέτοιες σκηνές. Σε μια φωτογραφία είναι διαφορετικό, αλλά στο σινεμά, που δείχνεις γεγονότα, δεν μπορείς να δημιουργήσεις αυτό το μυστήριο. Το προσπάθησα πολλές φορές».

Στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους που κόπηκε στο μοντάζ η σκηνή της Ανάστασης: «Τραβήξαμε δύο διαφορετικές σκηνές για την Ανάσταση, αλλά στο τέλος αποφασίσαμε να αφήσουμε το κοινό να το φανταστεί όπως εκείνο ήθελε, με την πίστη και τα πιο βαθιά του συναισθήματα. Φοβόμουν πως θα χάναμε το μυστήριο. Τι θα φορούσε ο Ιησούς; Θα έπρεπε να πέφτουν οι επίδεσμοι από το σώμα του; Ποιος θα ήταν ο σωστός τρόπος να γίνει; Όλα αυτά τα ερωτήματα ήταν στο μυαλό μου. Μπορεί σε μια άλλη ταινία αυτή η σκηνή να λειτουργούσε. Στη δική μας όχι».

Η σκηνή διαρκεί συνολικά 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα και σ’ αυτή βλέπουμε τον αναστημένο Ιησού να μπαίνει στο κρησφύγετο των μαθητών του και να τους αποκαλύπτει το τι συνέβη.