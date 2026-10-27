Πιρς Μπρόσναν: Η ανανεωμένη εμφάνιση της συζύγου του σε νέα φωτογραφία -Πώς την είχε υπερασπιστεί για το βάρος της - iefimerida.gr

Μια νέα οικογενειακή φωτογραφία της Κίλι Σέι Σμιθ, συζύγου του Πιρς Μπρόσναν, επαναφέρει στο προσκήνιο την αλλαγή στην εμφάνισή της και την αγάπη του ηθοποιού στο πρόσωπό της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κίλι Σέι Σμιθ έχει χάσει περίπου 45 κιλά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα προσβλητικά σχόλια που έχει δεχτεί. Ο σύζυγός της, Πιρς Μπρόσναν, εκφράζει σταθερά τη στήριξή του, δηλώνοντας δημοσίως ότι λατρεύει τις καμπύλες της.

Τον Ιανουάριο, η εμφάνισή της έγινε ξανά αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού στα social media, όταν χρήστης συνέκρινε φωτογραφίες του ζευγαριού. Η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση θαυμαστών που υπερασπίστηκαν το ευτυχισμένο ζευγάρι.

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε το 1994 σε πάρτι στο Μεξικό και εξελίχθηκε σε μια σχέση που οδήγησε στον γάμο τους το 2001. Ο Μπρόσναν τονίζει πως το μυστικό είναι ότι απολαμβάνουν την παρέα ο ένας του άλλου.

Η Κίλι υπήρξε καθοριστικό στήριγμα για τον ηθοποιό στις πιο δύσκολες στιγμές του, όπως μετά τον θάνατο της πρώτης του συζύγου και της κόρης του. Ο Μπρόσναν την έχει χαρακτηρίσει «Πολικό Αστέρα» που τον προσέχει.

Η 63χρονη πρώην μοντέλο και δημοσιογράφος εμφανίστηκε με αισθητά πιο αδύνατη σιλουέτα, ποζάροντας δίπλα στη μητέρα της, Σάρον, με αφορμή τα 82α γενέθλιά της. Φορώντας ένα σατέν φόρεμα, η Κίλι Σέι Σμιθ τράβηξε τα βλέμματα με τη νέα της εμφάνιση.

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Ωστόσο, η αλλαγή στην εικόνα της φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τα προσβλητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για το σώμα της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Πιρς Μπρόσναν έχει σταθεί δημόσια στο πλευρό της.

Ο 73χρονος ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τζέιμς Μποντ, δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 25 χρόνια.

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Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η Κίλι Σέι Σμιθ φέρεται να έχει χάσει περίπου 45 κιλά τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεκινήσει προσπάθεια απώλειας βάρους από το 2020. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τον συγκεκριμένο αριθμό κιλών.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει μιλήσει για τη σημασία της αποδοχής του σώματος, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που αυτό υφίσταται με την πάροδο του χρόνου.

Τα προσβλητικά σχόλια για το βάρος της και η δημόσια στάση του Πιρς Μπρόσναν

Η Κίλι Σέι Σμιθ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο χρηστών των social media, οι οποίοι σχολίαζαν τις αλλαγές στο βάρος και την εμφάνισή της.

Ένα από τα περιστατικά που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022, λίγο μετά την 21η επέτειο του γάμου τους. Τότε, μια ανάρτηση στο Facebook, η οποία αργότερα διαγράφηκε, συνέκρινε φωτογραφίες της Κίλι από το 1994, όταν γνώρισε τον ηθοποιό, με νεότερες εικόνες της.

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Ο ίδιος, πάντως, έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για την Κίλι. Το 2024, όταν εκείνη δήλωσε στη Vogue ότι δεν κρύβει τις καμπύλες της κάτω από φαρδιά ρούχα, ο Μπρόσναν σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τις καμπύλες της γυναίκας μου».

Οι νέες επιθέσεις στα social media και η αντίδραση των θαυμαστών

Η εξωτερική εμφάνιση της Κίλι έγινε ξανά αντικείμενο σχολιασμού τον Ιανουάριο, όταν χρήστης του X δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

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Η μία προερχόταν από το Governors Ball των Όσκαρ το 1996 και η άλλη από την πρεμιέρα της ταινίας «Mamma Mia!» το 2008. Ο χρήστης παρουσίασε τις εικόνες ως «υπενθύμιση για να αποφεύγει κανείς τον γάμο», προκαλώντας την αντίδραση άλλων χρηστών.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι άντρες στο X έχουν τέτοια εμμονή να υποτιμούν τη γυναίκα του Μπρόσναν. Είναι και οι δύο ευτυχισμένοι, μεγαλώνουν όμορφα και εκείνη ήταν και παραμένει πανέμορφη», σχολίασε ένας από αυτούς.

Ένας άλλος έγραψε ότι ο ηθοποιός «έχει κερδίσει το λαχείο της ζωής», αναφερόμενος στη μακροχρόνια σχέση και την κοινή τους πορεία.

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Η γνωριμία στο Μεξικό και το μυστικό του γάμου τους

Ο Πιρς Μπρόσναν και η Κίλι Σέι Σμιθ γνωρίστηκαν το 1994, σε ένα πάρτι στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση που μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η Κίλι είχε αποκαλύψει στο People ότι ο ηθοποιός τής είχε τραβήξει αμέσως την προσοχή, περιγράφοντάς τον ως γοητευτικό, με μια «παιχνιδιάρικη λάμψη στα μάτια».

Από την πλευρά του, ο Μπρόσναν είχε δηλώσει: «Βρήκα μια υπέροχη γυναίκα στην Κίλι Σέι. Ακόμη κι αν έψαχνα ένα εκατομμύριο φορές, δεν θα έβρισκα κάποια τόσο καλή όσο εκείνη».

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους και παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2001, σε μια ρομαντική τελετή στην Ιρλανδία.

Ο Πιρς Μπρόσναν δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του. Τον Αύγουστο του 2024, με αφορμή τη συμπλήρωση 23 χρόνων γάμου, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κολάζ με κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς το με μια ιδιαίτερα ρομαντική αφιέρωση.

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«Ευτυχισμένη 23η επέτειο, αγαπημένη μου Κίλι, όμορφο κορίτσι με τα καστανά μάτια», είχε γράψει, προσθέτοντας: «Είσαι ο βορράς, ο νότος μου, η ανατολή και η δύση μου. Όλη μου η αγάπη, αν μείνω πίσω, να με περιμένεις».

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί ακόμη μία χαρακτηριστική έκφραση της αφοσίωσής του στην Κίλι, την οποία έχει επανειλημμένα περιγράψει ως έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή του.

Τον περασμένο Αύγουστο γιόρτασαν την 25η επέτειο του γάμου τους, με την Κίλι να δημοσιεύει φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της κοινής τους ζωής.

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«Χαρούμενη 25η επέτειο γάμου, αγάπη μου! Τι περιπέτεια είναι η ζωή μαζί σου. Ανυπομονώ για τα επόμενα 25 χρόνια στο πλευρό σου», έγραψε στο Instagram.

Ο ηθοποιός έχει εξηγήσει πως το μυστικό της σχέσης τους δεν είναι η απουσία δυσκολιών, αλλά η διάθεση να αντιμετωπίζουν μαζί τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Είτε πρόκειται για το πλυντήριο είτε για τα οικονομικά είτε για τα όνειρά σου, τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι απολαμβάνουμε απίστευτα ο ένας την παρέα του άλλου», είχε αναφέρει.

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«Η Κίλι είναι ο Πολικός Αστέρας μου» - Η στήριξη στις δύσκολες στιγμές

Η Κίλι υπήρξε σημαντικό στήριγμα για τον Μπρόσναν και στις πιο επώδυνες περιόδους της ζωής του.

Ο ηθοποιός έχασε την πρώτη του σύζυγο, Κασάντρα Χάρις, το 1991, όταν εκείνη πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών σε ηλικία 43 ετών. Μαζί είχαν αποκτήσει τον γιο τους, Σον, ενώ ο Μπρόσναν είχε υιοθετήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της από προηγούμενη σχέση, τον Κρίστοφερ και τη Σάρλοτ.

Το 2013, η οικογένεια βίωσε ακόμη μία τραγωδία, όταν η Σάρλοτ πέθανε σε ηλικία 41 ετών, επίσης από καρκίνο των ωοθηκών.

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Μιλώντας στους Irish Times, ο Μπρόσναν είχε αναφερθεί στη συμπαράσταση της Κίλι, τονίζοντας ότι τον βοήθησε να διαχειριστεί το πένθος του για την πρώτη του σύζυγο.

«Η Κίλι ήταν πάντα καλή και συμπονετική και με ενθάρρυνε να πενθήσω για την Κάσι. Υποθέτω ότι η Κίλι είναι ο Πολικός Αστέρας μου, που πάντα με προσέχει», είχε εξομολογηθεί.

Σε άλλη συνέντευξή του, είχε επισημάνει ότι η αγάπη σε έναν μακροχρόνιο γάμο δεν μπορεί να παραμένει διαρκώς στην ίδια ένταση, αλλά καθοριστικό ρόλο παίζουν η συντροφικότητα και η αμοιβαία εκτίμηση.

«Τα καταφέρνουμε καλά στο να είμαστε μαζί και ερωτευμένοι και, το σημαντικότερο, να συμπαθούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Της λέω ότι την αγαπώ κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να το λες», είχε δηλώσει.

Το ζευγάρι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με μία από τις πιο πρόσφατες να είναι στην πρεμιέρα της ταινίας «Seniors» στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκαν μαζί με τους δύο γιους τους και τις συντρόφους τους.