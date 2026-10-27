Νόα Γουάιλ: Ποιος είναι ο ηθοποιός που ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο -Νόμιζε ότι του έκαναν φάρσα - iefimerida.gr

Ο Νόα Γουάιλ, γνωστός από τις σειρές «ER» και «The Pitt», αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας για το 2026 από το περιοδικό People, δηλώνοντας έκπληκτος για τη διάκριση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νόα Γουάιλ εξέφρασε την έκπληξή του για τον τίτλο, δηλώνοντας πως αρχικά πίστεψε ότι πρόκειται για φάρσα. Αντιμετώπισε τη διάκριση με χιούμορ, αναμένοντας πειράγματα από τους φίλους και την οικογένειά του.

Η σύζυγός του, Σάρα, τον παρότρυνε να αποδεχτεί τη διάκριση, ενώ τα παιδιά του αντέδρασαν με αστείο τρόπο. Ο γιος του προέβλεψε ότι η ζωή του θα γίνει πιο δύσκολη και η κόρη του εξέφρασε δυσπιστία.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1994 με τη σειρά «ER» και σήμερα πρωταγωνιστεί στο «The Pitt» του HBO. Για τον τελευταίο του ρόλο έχει ήδη βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα και δύο Emmy.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε εκφράσει τον θαυμασμό του νωρίτερα μέσα στο έτος, αστειευόμενος ότι ο Γουάιλ θα έπρεπε να πάρει τον τίτλο. Ο θεσμός του People ξεκίνησε το 1985 με πρώτο νικητή τον Μελ Γκίμπσον.

Ο Αμερικανός ηθοποιός κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο «Sexiest Man Alive», διαδεχόμενος τον Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος είχε λάβει την ίδια διάκριση το 2025.



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Η αντίδραση του Νόα Γουάιλ: «Νόμιζα ότι ήταν φάρσα»



Μιλώντας στο περιοδικό People, ο πρωταγωνιστής του «The Pitt» παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε ποτέ να επιλεγεί ως ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς.

«Νόμιζα ότι ήταν κάποια φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, αντιμετώπισε με χιούμορ τη διάκριση, λέγοντας πως περιμένει αρκετά πειράγματα από τους δικούς του ανθρώπους.

«Ελπίζω αυτό να αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα η ζωή μου να είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, γεμάτη αφθονία και ευτυχία. [Γελάει] Όχι, δεν το ελπίζω πραγματικά, αλλά σίγουρα θα δεχτώ πολλά πειράγματα από τους φίλους και την οικογένειά μου», ανέφερε.

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Η αντίδραση της συζύγου και των παιδιών του Νόα Γουάιλ



Στο πλευρό του Νόα Γουάιλ βρίσκεται και η σύζυγός του, Σάρα, η οποία τον ενθάρρυνε να αποδεχθεί τη διάκριση του πιο σέξι άνδρα για το 2026.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014 και έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Φράνσις, που γεννήθηκε το 2015. Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Τρέισι, τον Όουεν, που γεννήθηκε το 2002, και την Όντεν, που γεννήθηκε το 2005.

Μιλώντας για το πώς υποδέχτηκαν τα παιδιά του τον νέο του τίτλο, ο Γουάιλ αποκάλυψε τις χιουμοριστικές αντιδράσεις τους.

«Ο γιος μου είναι εξαιρετικά πρακτικός. Μου είπε: ''Ω, αυτό θα κάνει τη ζωή μου πολύ πιο δύσκολη τώρα. Αλλά δεν πειράζει, μπαμπά. Αλλά, επίσης, θα προσελκύσεις και πολλούς που θα σε μισούν''», ανέφερε.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου απλά είπε: ''Αποκλείεται, αποκλείεται''. Νομίζω ότι θα με πειράζει γι’ αυτό τα επόμενα 50 χρόνια», πρόσθεσε γελώντας ο ηθοποιός.



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Από το «ER» στο «The Pitt» - Η τηλεοπτική πορεία του Νόα Γουάιλ



Ο Νόα Γουάιλ έγινε γνωστός το 1994 μέσα από τη σειρά «ER» («Στην Εντατική»), όπου υποδύθηκε τον Τζον Κάρτερ, αρχικά φοιτητή Ιατρικής και στη συνέχεια γιατρό, στο πλευρό των Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντονι Έντουαρντς, Σέρι Στρίνγκφιλντ και Τζουλιάνα Μαργκούλις. Για τον ρόλο του απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και πέντε για Emmy.

Δεκαέξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της σειράς το 2009, επέστρεψε σε τηλεοπτικό νοσοκομείο με το «The Pitt» του HBO, υποδυόμενος τον γιατρό Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς. Η ερμηνεία του τού χάρισε Χρυσή Σφαίρα το 2026 και δύο διαδοχικά Emmy, το 2025 και το 2026, ενώ η τρίτη σεζόν αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποθεώσει τον Νόα Γουάιλ τον Ιανουάριο του 2026, πριν ακόμη λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση. Κατά τη διάρκεια των βραβείων AARP Movies for Grownups, είχε αστειευτεί ότι ο Γουάιλ θα έπρεπε να αναδειχθεί ο πιο σέξι άνδρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νόα Γουάιλ».

Ο θεσμός «Sexiest Man Alive» του People ξεκίνησε το 1985, με πρώτο νικητή τον Μελ Γκίμπσον. Το 2025, ο Τζόναθαν Μπέιλι έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που απέσπασε τον τίτλο, ενώ ανάμεσα στους προηγούμενους νικητές βρίσκονται οι Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Κρις Έβανς, Πολ Ραντ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζον Λέτζεντ, Τζον Κρασίνσκι και Ίντρις Έλμπα.