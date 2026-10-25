Οι διατροφολόγοι συμφωνούν: «Το πιο νόστιμο φθινοπωρινό βραδινό φτιάχνεται σε 10 λεπτά με ψωμί, μια κονσέρβα σαρδέλες και δυο σκελίδες σκόρδο» - iefimerida.gr

Οι σαρδέλες σε κονσέρβα είναι μια οικονομική, πρακτική και θρεπτική λύση για το βραδινό. Μια απλή, γευστική συνταγή, ιδανική για το φθινόπωρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η διατροφολόγος Μάρτα Καστροβιέχο προτείνει μια γρήγορη και θρεπτική συνταγή για βραδινό σε 10 λεπτά. Το πιάτο βασίζεται στις κονσερβοποιημένες σαρδέλες, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή δεν απαιτεί πολύπλοκη προετοιμασία και ακριβά υλικά.

Οι σαρδέλες αποτελούν το διατροφικό κλειδί της συνταγής, καθώς είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, θεμελιώδη για την υγεία. Η μορφή κονσέρβας καθιστά το ψάρι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Για την παρασκευή απαιτούνται απλά υλικά: φέτες ψωμιού, κρεμμύδι, πιπεριές από βάζο και μια κονσέρβα σαρδέλες σε ελαιόλαδο. Προαιρετικά προστίθενται σκόρδο και πιπέρι, ενώ η προετοιμασία δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Η εκτέλεση ξεκινά με το σοτάρισμα του κρεμμυδιού και του σκόρδου, όπου προστίθενται οι πιπεριές. Παράλληλα φρυγανίζεται το ψωμί, πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα λαχανικά, οι σαρδέλες και λίγο ελαιόλαδο πριν το σερβίρισμα.

Οι σαρδέλες σε κονσέρβα είναι μια οικονομική, πρακτική και θρεπτική λύση για το βραδινό. Η διατροφολόγος Μάρτα Καστροβιέχο προτείνει να αξιοποιήσουμε τις ιδιότητές τους με φρυγανιές με κρεμμύδι και πιπεριές. Πρόκειται για μια απλή, γευστική συνταγή, ιδανική για το φθινόπωρο.

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Για χρόνια, οι κονσέρβες ψαριών έμεναν σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε προϊόντα που θεωρούνταν πιο εκλεπτυσμένα. Ωστόσο, η διατροφική τους σύσταση τις κάνει ενδιαφέρουσα επιλογή για να εντάξουμε πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά στην καθημερινή διατροφή, χωρίς κόπο.

Η Καστροβιέχο είναι διατροφολόγος και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό @cienciaynutricion. Μοιράζεται μια πρόταση που αποδεικνύει ότι η καλή διατροφή δεν απαιτεί πολλές ώρες στην κουζίνα. Η συνταγή της συνδυάζει προσιτά υλικά με μια γρήγορη και απλή προετοιμασία.

«Μια ιδέα για βραδινό σε 10 λεπτά», λέει η ειδικός παρουσιάζοντας το πιάτο. Όπως τονίζει, είναι «γρήγορο, νόστιμο και θρεπτικό, μεταξύ άλλων χάρη σε όλα τα θρεπτικά συστατικά που μας δίνουν οι σαρδέλες». Μια εναλλακτική για οποιοδήποτε φθινοπωρινό βράδυ.

Η προετοιμασία βήμα βήμα

Το διατροφικό κλειδί της συνταγής είναι οι σαρδέλες, ένα μικρό λιπαρό ψάρι που περιέχει πρωτεΐνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και κάνουν αυτή την κονσέρβα ενδιαφέρουσα επιλογή.

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«Οι σαρδέλες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό λιπαρό ψάρι, που προσφέρει διάφορα θρεπτικά συστατικά, μεταξύ των οποίων τα ωμέγα-3, θεμελιώδη για την υγεία», επισημαίνει η Καστροβιέχο. Επιπλέον, οι κονσέρβες μάς επιτρέπουν να έχουμε ψάρι όλο τον χρόνο.

Η συνταγή συμπληρώνεται με κρεμμύδι, πιπεριές από βάζο και χωριάτικο ψωμί, υλικά που προσθέτουν γεύση, υφή και ποικιλία. Το αποτέλεσμα είναι τέσσερις φρυγανιές. Αρκούν για δύο άτομα ως ελαφρύ βραδινό ή για τέσσερα άτομα ως ορεκτικό.

Για να τις φτιάξετε χρειάζεστε:

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τέσσερις φέτες καρβέλι,

ένα μέτριο κρεμμύδι,

200 γραμμάρια πιπεριές από βάζο,

μία μεγάλη κονσέρβα σαρδέλες σε ελαιόλαδο,

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,

αλάτι.

Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε δύο σκελίδες σκόρδο και μαύρο πιπέρι κατά βούληση. Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, πέντε για την προετοιμασία και δέκα για το μαγείρεμα. Ορισμένα υλικά επιτρέπουν να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος.

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Πρώτα, καθαρίζετε το κρεμμύδι και το κόβετε σε λεπτές λωρίδες. Αν χρησιμοποιείτε σκόρδο, το καθαρίζετε κι αυτό και το κόβετε σε φετάκια. Έπειτα, ζεσταίνετε δύο κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι.

Στη συνέχεια, προσθέτετε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα μαγειρεύετε σε μέτρια φωτιά για πέντε με έξι λεπτά. Ανακατεύετε κάθε τόσο, ώστε τα λαχανικά να μαλακώσουν χωρίς να καούν, γιατί τότε πικρίζει το τελικό αποτέλεσμα.

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Μετά, στραγγίζετε τις πιπεριές, τις κόβετε σε λωρίδες και τις προσθέτετε στο τηγάνι για δύο με τρία λεπτά. Για να κερδίσετε χρόνο, μπορείτε επίσης να τις βάλετε απευθείας πάνω στο ψωμί, χωρίς να τις μαγειρέψετε πρώτα με το κρεμμύδι.

Στο μεταξύ, φρυγανίζετε τις φέτες ψωμιού μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές. Ύστερα, μοιράζετε το μείγμα των λαχανικών πάνω στο ψωμί και τοποθετείτε προσεκτικά από πάνω τις σαρδέλες, προσπαθώντας να μείνουν ολόκληρες.

Για το τελικό... φινίρισμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο και μια πρέζα μαύρο πιπέρι. Καλό είναι να τις σερβίρετε αμέσως, για να απολαύσετε την αντίθεση ανάμεσα στο τραγανό ψωμί, τα ζουμερά λαχανικά και την υφή του ψαριού.