Αφαίρεσαν τον τίτλο από την «πιο δυνατή γυναίκα στον κόσμο»: Δεν ενημέρωσε ποτέ ότι είχε γεννηθεί άντρας - iefimerida.gr

Αυτή υποτίθεται πως θα ήταν η «πιο δυνατή γυναίκα στον κόσμο», ωστόσο οι διοργανωτές του διαγωνισμού τής πήραν τον τίτλο καθώς δεν τους είχε ενημερώσει ποτέ ότι είχε γεννηθεί άνδρας.



Η Τζέιμι Μπούκερ αποκλείστηκε μόλις λίγες ημέρες αφότου «σάρωσε» τον ανταγωνισμό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα των Official Strongman Games στο Άρλινγκτον του Τέξας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Μπούκερ, από τη Φιλαδέλφεια, παραβίασε τους κανονισμούς του διαγωνισμού, οι οποίοι ξεκάθαρα ορίζουν ότι οι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο βιολογικό φύλο τους κατά τη γέννηση.



«Φαίνεται ότι μια αθλήτρια που είναι βιολογικά άνδρας και πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα συμμετείχε στην κατηγορία Women’s Open» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι υπεύθυνοι των Official Strongman δεν το γνώριζαν αυτό πριν από τον διαγωνισμό, και από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε διερευνούμε το ζήτημα επειγόντως. Αν το γνωρίζαμε ή αν είχε δηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν θα είχε επιτραπεί να αγωνιστεί στην κατηγορία Women’s Open», πρόσθεσαν.



Η Τζέιμι Μπούκερ

Η αντίδραση της δεύτερης πιο δυνατής γυναίκας στον κόσμο

Οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού προχώρησαν σε αυτή την κίνηση αφότου η Βρετανίδα αθλήτρια Άντρεα Τόμσον, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, καταγράφηκε σε βίντεο έξαλλη στο βάθρο να διαμαρτύρεται για την «απαράδεκτη» απόφαση να απονεμηθεί ο τίτλος στην Μπούκερ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι οι θέσεις θα τροποποιηθούν αναλόγως μετά τον αποκλεισμό της Booker. «Είμαστε ξεκάθαροι - οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο βιολογικό φύλο που έχει καταγραφεί κατά τη γέννησή τους» ανέφεραν οι διοργανωτές κατά την ανακοίνωση της απόφασής τους.



Η Βρετανίδα Άντρεα Τόμσοον που πήρε, τελικά, τον τίτλο της πιο δυνατής γυναίκας στον κόσμο

«Κάθε αθλητής είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί να ξέρουμε εάν είναι άνδρας ή γυναίκα»

«Το Official Strongman είναι ένας συμπεριληπτικός θεσμός και είμαστε περήφανοι που διοργανώνουμε αγώνες που δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος αθλητών λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών. Κάθε αθλητής είναι ευπρόσδεκτος. Ωστόσο, είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη και να βεβαιωθούμε ότι οι αθλητές κατατάσσονται στις κατηγορίες ανδρών ή γυναικών με βάση το αν είναι καταγεγραμμένοι ως άνδρες ή γυναίκες κατά τη γέννηση».

Η τριπλή πρωταθλήτρια Ρεμπέκα Ρόμπερτς ηγήθηκε της αντίδρασης - δηλώνοντας γρήγορα ότι κανείς δεν γνώριζε το φύλο της Μπούκερ κατά τη γέννηση.

«Οι τρανς γυναίκες, δηλαδή άτομα που έχουν γεννηθεί άνδρες, δεν θα πρέπει να αγωνίζονται στην κατηγορία γυναικών», είπε σε δήλωσή της πριν αφαιρεθεί ο τίτλος από την Μπούκερ.

«Αυτό που συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν ήταν διαφανές. Καμία από εμάς δεν το γνώριζε. Ούτε καν οι διοργανωτές. Και όταν η δικαιοσύνη αιφνιδιάζεται, η εμπιστοσύνη στο άθλημα αρχίζει να ραγίζει». «Το μήνυμά μου είναι απλό: Τα τρανς άτομα ανήκουν στον αθλητισμό, αλλά οι κατηγορίες γυναικών πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά για όσες έχουν γεννηθεί βιολογικά γυναίκες», πρόσθεσε.

Η Μπούκερ, εν τω μεταξύ, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για τον αποκλεισμό της. Οι διοργανωτές είπαν ότι οι προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν μαζί της μετά τον διαγωνισμό δεν είχαν αποτέλεσμα.