Το πιο αναγνωρίσιμο σμαραγδένιο φόρεμα στην ιστορία του κινηματογράφου βγαίνει σε δημοπρασία -Το φόρεσε η Κίρα Νάιτλι - iefimerida.gr

Σε δημοπρασία βγαίνει το σμαραγδένιο μεταξωτό φόρεμα που φορούσε η Κίρα Νάιτλι και μάγεψε το κοινό στην ταινία του 2007 «Εξιλέωση» (Atonement).



Χάρη στη διαχρονική του γοητεία, το εξώπλατο φόρεμα -δημιουργία της Ζακλίν Ντουράν- αναμένεται να πωληθεί έως και 161.000 δολάρια, όταν θα βγει στο σφυρί στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο, στις 9 Δεκεμβρίου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηρωίδα που υποδύεται η Νάιτλι, η Σεσίλια, φορά το φόρεμα σε μια καθοριστική σκηνή της κινηματογραφικής μεταφοράς –σε σκηνοθεσία Τζο Ράιτ– του μυθιστορήματος του Ίαν ΜακΓιούαν. Στη συγκεκριμένη σκηνή, η Σεσίλια έρχεται ερωτικά κοντά με τον Ρόμπι (τον οποίο υποδύεται ο Τζέιμς ΜακΑβόι), γιο της οικονόμου, στη μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκη της έπαυλης, έπειτα από εβδομάδες ρομαντικής έντασης.

«Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα της ταινίας, ξέραμε όλοι ότι επρόκειτο για μια κομβική στιγμή και ότι το φόρεμα έπρεπε να μείνει αξέχαστο», δήλωσε η Ντουράν στο περιοδικό Entertainment Weekly, σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε το 2017. «Ο Τζο (Ράιτ) μου το είχε επισημάνει εξαρχής, γεγονός που ασφαλώς σήμαινε μεγάλη πίεση για μένα, καθώς έπρεπε να δημιουργήσω κάτι πραγματικά αξιομνημόνευτο», συνέχισε. «Ήταν μια απόλυτη έκπληξη το πόσο πολύ ταυτίστηκε ο κόσμος μαζί του και πόσο ξεχώρισε ως η πιο χαρακτηριστική εμφάνιση της ταινίας».



«Θυμάμαι πολύ έντονα εκείνο το φόρεμα από την εποχή που κυκλοφόρησε η ταινία, το 2007», δήλωσε στο CNN η Κάρολαϊν Γιανγκ, συγγραφέας του βιβλίου «The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors» (2022). «Είναι λαμπερό, νοσταλγικό, και αυτό το πράσινο χρώμα έχει μεγάλη σημασία», πρόσθεσε. «Το πράσινο έχει μακρά ιστορία ως χρώμα που συμβολίζει τους θυελλώδεις έρωτες και τις παράνομες σχέσεις», γράφει η Γιανγκ στο βιβλίο της, επισημαίνοντας ότι το φόρεμα από την «Εξιλέωση» είναι «ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πράσινα φορέματα των τελευταίων ετών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή εκείνο το μέρος της ταινίας διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930», δήλωσε η Young στο CNN, το φόρεμα «έχει μια αίσθηση που θυμίζει Τζιν Χάρλοου, με εκείνη τη ρευστή γραμμή και τις λεπτές τιράντες».



«Ένα από τα πιο άμεσα αναγνωρίσιμα» φορέματα



Ο Ράιτ έδωσε είχε ζητήσει από την Ντουράν το φόρεμα «να έχει κίνηση στο τελείωμα και αρκετό όγκο στη φούστα», ανέφερε η Durran. Ήθελε «να είναι όσο πιο εντυπωσιακό γινόταν και να έχει πράσινο χρώμα» —αν και δεν διευκρίνισε την ακριβή απόχρωση, ενώ έπρεπε ταυτόχρονα να θυμίζει στο κοινό ότι πρόκειται για την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η Ντουράν επέλεξε ένα «πολύ λεπτό ύφασμα», δημιουργώντας ένα φόρεμα «πολύ ελαφρύ και χωρίς αυστηρή δομή». Μελέτησε βιβλία από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 και «επέλεξε στοιχεία που πίστευε ότι θα ταίριαζαν στην Κίρα».



Το σμαραγδένιο φόρεμα, το οποίο «ζωντάνεψε στην οθόνη με εξαιρετική τέχνη», αποτελεί πλέον «ένα από τα πιο άμεσα αναγνωρίσιμα» φορέματα στην ιστορία της μόδας, δήλωσε στο CNN η Thais Hitchins, επικεφαλής πωλήσεων στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το φόρεμα αποτελεί «σύμβολο του πόθου, της επιθυμίας και ενός σπαρακτικού έρωτα».



Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, το φόρεμα πουλήθηκε σε φιλανθρωπική δημοπρασία το 2008, ενώ έκτοτε βρίσκεται σε μια ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου Christie’s στο CNN.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και είναι «δύσκολο να προβλεφθεί» ποιος θα υποβάλει προσφορά για το φόρεμα, ο εκπρόσωπος του οίκου ανέφερε ότι αναμένουν να προσελκύσει το ενδιαφέρον ιδιωτών συλλεκτών —ιδιαίτερα εκείνων που αγαπούν τη συγκεκριμένη ταινία ή έχουν πάθος με τον κινηματογράφο και την ιστορία των ενδυμάτων.



Το ένδυμα θα πωληθεί στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Love & Lust: A Literary Guide».

Πηγή: CNN