Σε εξαιρετική φόρμα η Πηγή Δεβετζή, κάνει σπαγγάτο στην παραλία -Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε - iefimerida.gr

Με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο πόζαρε στην παραλία η Πηγή Δεβετζή, αποδεικνύοντας ότι διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα, παραμένοντας γυμνασμένη και ευλύγιστη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αργυρή Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραλία με τους διαδικτυακούς της φίλους. Φορώντας πορτοκαλί μπικίνι, απέδειξε την εξαιρετική φυσική της κατάσταση και ευλυγισία, αποσπώντας την προσοχή των ακολούθων της στα social media.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η αθλήτρια εκτελεί μια απαιτητική άσκηση, κάνοντας σπαγγάτο πάνω στην άμμο. Στη λεζάντα της φωτογραφίας σχολίασε τη θερινή της διάθεση, συνδέοντάς την με το χρώμα του καλοκαιριού.

Η Πηγή Δεβετζή αναφέρθηκε σε παλαιότερη συνέντευξή της στο σοκαριστικό ατύχημα που είχε στην Εγνατία Οδό. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της μέσα σε τούνελ, με συνέπεια να προσκρούσει μετωπικά και το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί.

Μετά τη σύγκρουση, πάτησε την κόρνα για να ειδοποιήσει τα διερχόμενα οχήματα, κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια. Μια οδηγός και αγρότες από τα κοντινά μπλόκα έσπευσαν στο σημείο και τη βοήθησαν να απεγκλωβιστεί.

Η αργυρή Ολυμπιονίκης βρέθηκε στην παραλία και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικές φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα.

Με πορτοκαλί μπικίνι η Πηγή Δεβετζή

Σε μία από αυτές δεν απαθανατίζεται απλώς με μπικίνι, αλλά φωτογραφίζεται ενώ κάνει μια ιδιαίτερα δύσκολη άσκηση και συγκεκριμένα σπαγγάτο στην άμμο.

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Δείτε τις φωτογραφίες

«Όταν το καλοκαίρι έχει χρώμα και διάθεση», σχολίασε η Πηγή Δεβετζή στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.



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Το σοκαριστικό ατύχημα στην Εγνατία Οδό

Τον Δεκέμβριο η Πηγή Δεβετζή μίλησε σε συνέντευξή της για το ατύχημα που είχε σε τούνελ της Εγνατίας Οδού: «Έχασα τον έλεγχο, χτύπησα στο απέναντι, στο τούνελ μέσα… Μόλις μπήκα στο τούνελ, είχε στροφή. Σε στροφή πάνω δηλαδή το έπαθα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όλο αυτό το σοκ που παθαίνεις την ώρα που είσαι μέσα… εγώ θυμάμαι πράγματα. Δηλαδή, είπα "σκοτώθηκα, μάνα φεύγω", ας πούμε. Αισθάνθηκα ότι φεύγω. Και εκεί που χτυπάω μετωπικά στο απέναντι κράσπεδο, γυρίζει το αμάξι 180 μοίρες και γυρίζει έτσι όπως το είδατε, δηλαδή μισό. Και τι να κάνω; Άρχισα να κάνω το σταυρό μου και λέω "Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα".

Και ασυναίσθητα πατάω την κόρνα και λέω θα ακουστεί. Από εκεί σώθηκα. Το δεύτερο αμάξι ερχόταν πάνω μου και τελευταία στιγμή κάνει ελιγμό και με περνάει και σταματάει, και το τρίτο αυτοκίνητο ήταν η κοπέλα που με βοήθησε να βγω. Παρά το σοκ, σκεφτόμουν ότι θα έρθει κάποιος, θα πέσει πάνω μου και θα με σκοτώσει. Τώρα που ξέρω ότι έσκασε το πίσω λάστιχο, τώρα κατάλαβα γιατί έχασα τον έλεγχο. Η κοπέλα προσπάθησε να σπάσει το παρμπρίζ και ευτυχώς ήταν οι αγρότες εκεί... Ήθελα απλά να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν πονούσα, είχα πάθει σοκ, ήθελα απλά να βγω. Ήρθαν οι αγρότες που ήταν στα μπλόκα».