Πέτρος Ξεκούκης: «Έφτιαξα τον τάφο μου το 1982 - Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός» [βίντεο]

Ο Πέτρος Ξεκούκης αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει τον τάφο του από το 1982, περιγράφοντας με χιούμορ την επίσκεψή του στο κοιμητήριο των Μεγάρων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός επισκέπτεται συχνά τον τάφο του και θυμάται ένα χιουμοριστικό περιστατικό. Ξάπλωσε μέσα για να τον δοκιμάσει και τον βρήκε στενό, παραπονούμενος στον νεκροθάφτη καθώς από το 1982 που τον έφτιαξε, έχει «μεγαλώσει».

Ο Πέτρος Ξεκούκης εξηγεί πως ετοίμασε τον τάφο του για να είναι προετοιμασμένος, ώστε να γνωρίζει πού θα ταφεί. Μάλιστα, με χιούμορ προσθέτει πως εξασφάλισε θέση στην πρώτη σειρά για να βλέπει όσους περνούν.

Αυτή την περίοδο, ο ηθοποιός συνεχίζει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα σε θέατρο και τηλεόραση. Πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Πετάει, Πετάει», η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, ο Πέτρος Ξεκούκης συμμετείχε ενεργά σε θεατρική περιοδεία. Συγκεκριμένα, πήρε μέρος στην επιτυχημένη γαλλική κωμωδία με τίτλο «Η απρόσμενη επιστροφή».

Μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν στο «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει επιλέξει λευκό μάρμαρο Πεντέλης για τον τάφο του, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη σειρά του κοιμητηρίου.

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Πέτρος Ξεκούκης: «Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός»

Ο ηθοποιός ανέφερε πως επισκέπτεται συχνά το σημείο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα χιουμοριστικό περιστατικό με έναν νεκροθάφτη, όταν αποφάσισε να δοκιμάσει αν χωράει στον τάφο του.

«Έχω λίγο… μεγαλώσει! Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων», είπε αρχικά ο Πέτρος Ξεκούκης και πρόσθεσε: «Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί… Γιατί ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό. Και του λέω τι μου τον έκανες τόσο στενό; Γιατί δεν βολευόμουν. Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και των πήρα πρώτη σειρά, για να βλέπω όλους τους άλλους που θα περνάνε μέσα».

Η θεατρική δραστηριότητα του ηθοποιού

Αυτή την περίοδο, ο Πέτρος Ξεκούκης συνεχίζει την παρουσία του στο θέατρο, την τηλεόραση και σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Πετάει, Πετάει», σε σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και σενάριο Γιώργου Βάλαρη, που παρουσιάζεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, στο θέατρο «Κολοσσαίον», και η Πάτρα, στο «Πάνθεον».

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Το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, συμμετείχε στην περιοδεία της γαλλικής κωμωδίας «Η απρόσμενη επιστροφή».

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