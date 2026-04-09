Πέτρος Λαγούτης: «Κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν» -Δεν αποκλείει συνεργασία με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ - iefimerida.gr

Δεν θεωρεί εμπόδιο τον χωρισμό ο Πέτρος Λαγούτης για μια συνεργασία στο θέατρο ή σε σήριαλ, μιλώντας για την πρώην σύντροφό του Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως και με τη Μυρτώ Αλικάκη είχαν συνυπάρξει επαγγελματικά, παρά το διαζύγιό τους. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουν βρει την ηρεμία οι άλλοτε σύντροφοι.



«Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ξανά μαζί. Όπως και με τη Μυρτώ (Αλικάκη) - παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση "Τέλειοι ξένοι". Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου», σχολίασε σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!



Παρόλα αυτά, ο Πέτρος Λαγούτης ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μοιραστεί τους λόγους πίσω από την απόφασή τους να χωρίσουν. «Δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο», ξεκαθάρισε.



Η γνωριμία στη σειρά «Παγιδευμένοι»

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν. Αν και τον πρώτο καιρό θέλησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στη συνέχεια ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις του πρώην ζευγαριού.

Η σχέση τους διάρκεσε περίπου τρία χρόνια και ο χωρισμός επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον ηθοποιό τον Φεβρουάριο του 2026, ο οποίος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η απόφαση πάρθηκε σε καλό κλίμα και με αμοιβαία αγάπη.

