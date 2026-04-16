Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα -Αυτά με πείραζαν» - iefimerida.gr

Για τα σχόλια τα οποία επηρέαζαν την ψυχολογία του στο παρελθόν μίλησε ο Πέτρος Ίμβριος, καθώς συνδέονταν με την προσωπική του ζωή και την καριέρα του.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι κάποτε είχε ειπωθεί πως είχε παντρευτεί τη Ναταλία Γερμανού προκειμένου να βοηθηθεί από εκείνη στον τομέα της καριέρας του, κάτι που όπως εξήγησε δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να τον ενοχλήσει ιδιαίτερα.

Όπως υποστήριξε, πλέον ό,τι κι αν γράφεται δεν τον ενδιαφέρει: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα. Αυτά με πείραζαν στην αρχή, γιατί δεν ήταν αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια δεν με ενδιαφέρει, ας πει κι ας γράψει ο καθένας ό,τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ίμβριος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Πέτρος Ίμβριος: «Ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο»



Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι κομμάτια της δεκαετίας του 1990 αναβιώνουν, ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του εξήγηση, ενώ απάντησε και για τα πανηγύρια, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο:

«Πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Όντως αξιοπερίεργο, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα... Τα τραγουδάκια είναι όπως και οι άνθρωποι, έχουν την τύχη τους και κάνουν την καριέρα τους. Εμείς οι παλαιότεροι, που κάναμε καριέρα στα 90s, ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο. Είναι τεράστια ονόματα που τα πιτσιρίκια δεν τους ξέρουν, ότι μεσουρανούσε για παράδειγμα ο Αντύπας, ο Πανταζής. Το πανηγύρι υφίσταται εδώ και αιώνες, είναι διασκέδαση. Γιατί να είναι παρεξηγημένο το πανηγύρι, επειδή χορεύουν και τραγουδάνε; Ακούγονται κάποιου άλλου είδους τραγούδια, τα οποία όμως έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική παράδοση», σχολίασε.

«Είμαι καψούρης με τις κόρες μου, όπως και με τον γιο μου»

Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Πέτρος Ίμβριος ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τα μεγαλώνει: «Είμαι καψούρης με τις κόρες μου, όπως και με τον γιο μου. Τα παιδιά μου είναι εδώ και μετά οτιδήποτε άλλο είναι στη ζωή μου. Τους αφήνω χώρο, δεν φωνάζω, δεν κάνω τον έξυπνο, δεν κουνάω το δάχτυλο. Δηλαδή, όταν εγώ εμφανίστηκα στον πατέρα μου με σκουλαρίκια… Πήγα στη μάνα μου και μου είπε “βγάλτο αυτό, θα το δει ο πατέρας σου και θα γίνει χαμός”. Τώρα που μου είπε η κόρη μου “θέλω να βάλω ένα σκουλαρίκι στον αφαλό”, ακόμα και στα 16, της λέω “αγάπη, να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά, κι αν θέλεις να το κάνεις, να το κάνεις”».

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε και για τον Aκύλα και το «Ferto», που θα μας εκπροσωπήσει στην εφετινή Eurovision: «Μου αρέσει. Καταρχήν χαίρομαι που είναι στην ελληνική γλώσσα ως επί το πλείστον. Ο πιτσιρικάς έχει κάτι να δώσει, έχει μια εικόνα που την παρατηρείς και εύχομαι τα καλύτερα, να τα πάμε καλά».

