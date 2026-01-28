Πέτρος Γαϊτάνος: «Η Eurovision έχει καταντήσει ένα πολύχρωμο τσίρκο» - iefimerida.gr

Ο Πέτρος Γαϊτάνος, σε συνέντευξη στο "Πρωινό", εξέφρασε την απογοήτευσή του για την πορεία της Eurovision τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε πως ο θεσμός έχει πλέον πάρει μια κατεύθυνση που δεν του αρέσει, καθώς έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ένα μουσικό διαγωνισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Eurovision έχει γίνει «ένα πολύχρωμο τσίρκο» που απομακρύνεται από την ουσία της μουσικής.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος επεσήμανε πως οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δίνουν περισσότερη έμφαση στο θέαμα και την εντύπωση, παρά στη φωνητική τους ικανότητα. «Θα προτιμούσα να υπάρχουν άνθρωποι στην Eurovision που έχουν ταλέντο στη φωνή και όχι τόσο στην επιτυχία του θεάματος», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτή η τάση οδηγεί τη Eurovision σε «γραφικά» μονοπάτια.

Τα «δαιμονικά στοιχεία» στο show

Παράλληλα, ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί και στα «δαιμονικά στοιχεία» που θεωρεί πως κυριαρχούν στο show, λέγοντας πως αυτή η τάση είναι επικίνδυνη και δεν προσφέρει το σωστό παράδειγμα για το κοινό. «Βλέπω στην Eurovision αναισχυντία και πολλά πράγματα που απαξιώνουν τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν στοιχεία που αντί να ενισχύουν την τέχνη και τη μουσική, εκφυλίζουν το περιεχόμενο του διαγωνισμού.

Η σκέψη του Γαϊτάνου να συμμετάσχει στη Eurovision στα 90s

Ο Πέτρος Γαϊτάνος αναφέρθηκε και σε μια προσωπική στιγμή από το παρελθόν, όταν, τη δεκαετία του '90, είχε σκεφτεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, με τον μουσικό Σπανουδάκη. «Ήταν μια σκέψη που κάναμε τότε, αλλά ήτανε μόνο μια σκέψη», δήλωσε μετανιωμένος, αφήνοντας να φανεί πως η συμμετοχή του σε έναν θεσμό σαν τη Eurovision δεν αντανακλά την καλλιτεχνική του φιλοσοφία.