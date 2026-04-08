Ο Πέτρος Γαϊτάνος για τη Eurovision: «Δηλαδή όταν δω έναν άνθρωπο να είναι με κέρατα ως διάβολος είναι εξέλιξη;» - iefimerida.gr

Την άποψη ότι η Eurovision έχει τάση προς το δαιμονικό και το άρρωστο υποστήριξε ο Πέτρος Γαϊτάνος, επισημαίνοντας πως είναι ένας θεσμός τον οποίο παρακολουθεί.



Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό από την παιδική του ηλικία, ωστόσο, όπως επεσήμανε, αντί να έχει μια θετική εξέλιξη όλο αυτό, προβάλλεται η ασχήμια, η κακία και όχι οι αρετές.



Σχολιάζοντας όσα είχε πει σε προηγούμενες δηλώσεις του για τη Eurovision, ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno»: «Πάντα μου άρεσε πολύ η Eurovision και δεν σας κρύβω ότι ακόμα την παρακολουθώ. Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι έχει μια τάση προς το δαιμονικό, προς το άρρωστο. Αυτό δεν μπορώ να το χαϊδεύω. Βλέπεις ένα πράγμα τόσο μπερδεμένο, τόσο συγχυσμένο που κάποιες φορές σου φαίνεται σχιζοφρενικό».

Εμβαθύνοντας στην τοποθέτησή του ο τραγουδιστής, τόνισε πως θα έπρεπε να προβάλλονται οι αρετές και όχι η κακία και η ασχήμια. «Όσο εξελίσσονται τα πράγματα, γίνονται χειρότερα. Δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Δηλαδή όταν δω έναν άνθρωπο να είναι με κέρατα ως διάβολος ή να βγαίνει σαν τέρας, θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι εξέλιξη; Εξέλιξη υπάρχει, όταν καλλιεργούνται οι αρετές, όχι οι ασχήμιες, οι αρρώστιες και οι κακίες. Δεν είναι εξέλιξη η κακία, εξέλιξη είναι η αρετή. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει εξέλιξη, όταν εμπνέει τον συνάνθρωπό του να κάνει πράγματα καλά», πρόσθεσε.

