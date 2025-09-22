Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος -Το «αντίο» της Πέπης Τσεσμελή - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός και ως «Mr Εθνικά Μπούτια».

Τον θάνατο του γνωστού σόουμαν ανακοίνωσε από τα social media η Πέπη Τσεσμελή:



«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια. Από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές.



Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος αγαπήθηκε μέσα από τις αμέτρητες εμφανίσεις του στην cult τηλεόραση της δεκαετίας του 1990 καθώς και αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ποιος θα ξεχάσει την επική κραυγή που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σε χιουμοριστικά βίντεο και ως meme ή τις ατελείωτες κόντρες με τον «εθνικό σταρ».