Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - iefimerida.gr

Θλίψη στον χώρο του θεάματος σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Βαγγέλη Ζερβόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας, ανακοινώνοντας ότι οι συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ηθοποιού θα τον αποχαιρετήσουν τις επόμενες ημέρες, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Βαγγέλης Ζερβόπουλος: Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο του ηθοποιού

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια... Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του εκλιπόντος ηθοποιού.

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1952, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός και μέσα από τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις σειρές «Η Οργή των Θεών» (1994), «Η αλεπού και ο μπούφος» (1987), καθώς και στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Άλκης Ζέη «Το καπλάνι της βιτρίνας» (1990).

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Σιδηρά Κυρία» (1983) και «Τα παιδιά των λουλουδιών» (1973).