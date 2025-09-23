Πέθανε ο γνωστός σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας - iefimerida.gr

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη, παραγωγού, συγγραφέα και εκδότη Βάσου Γεώργα.

Ο Βάσος Γεώργας έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, με την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών να τον αποχαιρετά με επίσημη ανακοίνωσή της.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αναφέρεται στη σημαντική συμβολή του εκλιπόντα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και στη στήριξη που παρείχε πάντα στους νέους δημιουργούς.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για την απώλεια του Βάσου Γεώργα

«Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών με απέραντη θλίψη αποχαιρετά τον σκηνοθέτη, παραγωγό, συγγραφέα και εκδότη Βάσο Γεώργα, με σημαντικό και επώνυμο δημιουργικό έργο.

Ο Βάσος Γεώργας υπήρξε δημιουργός με πολυσχιδή πορεία στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Από την πρώτη, πειραματική μικρού μήκους ταινία του το 1986, “Αύριο”, ως “Το Σινεμά Γυμνό” (2010), άφησε το διακριτό του στίγμα στο ελληνικό σινεμά, αλλά και στην τηλεόραση. Υπήρξε δημιουργός πολιτιστικού site, βιβλιοπωλείων (Bibliothèque) και δικών του εκδόσεων (Τηλέγραφος).

Ευφάνταστος, με μεγάλη έμπνευση πάνω σε ιδέες, πρότζεκτ, σενάρια, με αγάπη και προσφορά στον κινηματογράφο. Στενός φίλος του Μίνου Βολανάκη δημιούργησε το Σωματείο Φίλων “Μίνως Βολανάκης”, όπου διετέλεσε πρόεδρος.

Στήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διεκδικήσεις των σκηνοθετών, ενώ ήταν πάντα δίπλα στους νέους δημιουργούς. Η καλλιτεχνική του προσωπικότητα, ολοζώντανη και οικεία σε όλους μας, θα μας μείνει αξέχαστη και τον αποχαιρετάμε με απέραντη αγάπη οι φίλοι και συνάδελφοί του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για τον θάνατο του Βάσου Γεώργα.