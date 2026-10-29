Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, σε ηλικία 86 ετών -Ο «καθηγητής» των X-Men - iefimerida.gr

Ο θρυλικός ηθοποιός σερ Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός για τους ρόλους του ως Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά Star Trek: The Next Generation και ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στο X-Men, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, αφού είχε διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

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Η ανακοίνωση του θανάτου του

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, οι εκπρόσωποί του εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του, σημειώνοντας ότι στο πλευρό του βρισκόταν η αγαπημένη του σύζυγος, Σάνι, μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν επίσης στη χαρακτηριστική φωνή και το ξεχωριστό ταλέντο του ηθοποιού, τα οποία συνδέθηκαν με εμβληματικές ερμηνείες σε διαφορετικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη.

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Μέσα από τους ρόλους του εξερεύνησε την ανθρώπινη φύση και έφερε την παρουσία του τόσο στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel όσο και στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας, μέσα από το διαστημόπλοιο Enterprise.

Πέρα από τις εμβληματικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του ερμηνείες, ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, ερμηνεύοντας ρόλους σε έργα από τον «Άμλετ» έως τον «Μάκβεθ».

Συχνά παρουσίαζε επίσης σε μονόλογο το «A Christmas Carol», ενώ στο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονταν οι παραστάσεις «No Man's Land», του Χάρολντ Πίντερ, και «Waiting for Godot», του Σάμιουελ Μπέκετ, τις οποίες παρουσίασε στο Γουέστ Εντ και στο Μπρόντγουεϊ μαζί με τον φίλο του Ίαν Μακ Κέλεν.