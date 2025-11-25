Πέθανε η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν -Το συγκινητικό «αντίο» - iefimerida.gr

Τον θάνατο της συζύγου του, Τζόαν, ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ανακοινώνοντας τον θάνατο της 80χρονης στα social media, ο επικεφαλής της Virgin έγραψε: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η Τζόαν, σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια, πέθανε. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν να επιθυμήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Ήταν η καλύτερή μου φίλη, το στήριγμά μου, ο οδηγός μου, ο κόσμος μου. Σ' αγαπώ για πάντα, Τζόαν».

Η γνωριμία του Ρίτσαρντ Μπράνσον με την σύζυγό του

Είχαν γνωριστεί το 1976 στο The Manor, ένα στούντιο ηχογραφήσεων της Virgin Records, όπου ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων είπε ότι «ερωτεύτηκε» την Τζέιν με την πρώτη ματιά.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η σύζυγός του, Τζόαν Τέμπλεμαν, παντρεύτηκαν το 1989 και ανέκαθεν διατηρούσαν χαμηλό προφίλ.

Πριν από πέντε χρόνια, γράφοντας στο μπλογκ της Virgin για τα 44 χρόνια από την γνωριμία τους, ο Μπράνσον ανέφερε: «Συχνά αποφασίζω για κάποιον μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που τον συναντώ και ερωτεύτηκα την Τζόαν σχεδόν από τη στιγμή που την είδα. Η Τζόαν ήταν μια προσγειωμένη Σκωτσέζα κυρία και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα εντυπωσιαζόταν από τις συνηθισμένες μου γελοιότητες».

Μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων έκανε μια προσφορά για το νησί Necker ως φόρο τιμής στην Τέμπλεμαν.

«Όταν έμαθα για ένα όμορφο νησί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους που ήταν προς πώληση, τηλεφώνησα στους πωλητές για να ρωτήσω. Ήμασταν ακόμα στα πρώτα στάδια της Virgin Records και σίγουρα δεν είχα τα χρήματα για να το αγοράσω - αλλά πες το αυτό σε έναν τρελό ερωτευμένο!», έγραψε στο μπλογκ του.

Ο μεσίτης πρότεινε στον Μπράνσον να επισκεφτεί το νησί και, όπως είπε, «ήταν η δεύτερη φορά που έζησα τον έρωτα με την πρώτη ματιά».

Αν και η αρχική του προσφορά απορρίφθηκε, ο Branson αγόρασε το νησί για 180.000 δολάρια και ζει εκεί μέχρι σήμερα.