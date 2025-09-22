Πέθανε η μητέρα του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη -«Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις» - iefimerida.gr

Τη θλίψη του για την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από τη ζωή προ ολίγων ημερών, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει δύσκολες στιγμές τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αφού το Σάββατο, 20 Σεπτέμβρη, «έχασε» τη μητέρα του.

Ο ίδιος έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ένα post του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τρεις κοινές τους φωτογραφίες, με μία εξ αυτών να προέρχεται από την παιδική του ηλικία.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού για τον θάνατο της μητέρας του

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις, όπως πάντα ❤️ 20/09/2025», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την αγάπη του στο πρόσωπο της μητέρας του.

Η ανάρτηση του ηθοποιού «πλημμύρισε» με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης από τους followers του, που του στέλνουν συλλυπητήρια και του εύχονται «καλή δύναμη» στις δύσκολες ώρες που περνάει.

Σημειώνεται ότι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης διατηρεί ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την οικογένειά του, όπως έχει αποκαλύψει και σε συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει στο παρελθόν.

Ο ίδιος έχει μοιραστεί κατά καιρούς φωτογραφίες τόσο με τον αδελφό του, όσο και με τον πατέρα του, ενώ λίγο πριν τα μέσα Αυγούστου είχε κάνει ένα τρυφερό post με πρωταγωνίστρια την Αγγλίδα μητέρα του, εκφράζοντας την αγάπη του στο πρόσωπό της.