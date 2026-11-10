Πέθανε η μητέρα των δίδυμων παιδιών του Ρόμπερτ Ντε Νίρο -Τοπ μόντελ και σταρ του «Miami Vice» - iefimerida.gr

Η Τούκι Σμιθ, το μοντέλο και ηθοποιός που απέκτησε δύο παιδιά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.



Τα δίδυμα παιδιά της, Έριν και Τζούλιαν Ντε Νίρο, επιβεβαίωσαν ότι η μητέρα τους απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια «μακρά, γενναία μάχη» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

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Στην ανακοίνωση, που δημοσίευσε το The Hollywood Reporter, γίνεται αναφορά σε μια γυναίκα της οποίας η καριέρα εκτεινόταν στον χώρο της διεθνούς μόδας, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. «Η Τούκι ήταν μια δύναμη της φύσης», δήλωσαν τα παιδιά της, υπογραμμίζοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε σε όλους όσοι τη γνώριζαν. Η Έριν και ο Τζούλιαν, 31 ετών, τίμησαν τόσο τη ζεστασιά και την προσωπικότητα της μητέρας τους όσο και τη συμβολή της στον χώρο της μόδας. Στη δήλωσή τους αναφέρθηκαν στον ρόλο που διαδραμάτισε ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές μαύρων μοντέλων και σχεδιαστών, και στη δημιουργική παρακαταθήκη της οικογένειάς της.



Η σχέση της Tούκι Σμιθ με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο



Η Τούκι Σμιθ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ξεκίνησαν τη σχέση τους το 1988 και απέκτησαν τα δύο τους παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας τον Οκτώβριο του 1995. Το ζευγάρι χώρισε το 1996, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης του είχε κρατήσει σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Αν και η σχέση της με τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Taxi Driver» τράβηξε την προσοχή, η Τούκι είχε ήδη χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα πολύ πριν γίνουν ζευγάρι.

Γεννήθηκε ως Ντόρις Σμιθ στη Φιλαδέλφεια, στις 25 Σεπτεμβρίου 1952, και στην καριέρα της χρησιμοποίησε το παιδικό παρατσούκλι που της είχε δώσει η γιαγιά της. Φοίτησε στο Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης και ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 1972. Η δουλειά της την έφερε σε επαφή με σχεδιαστές, όπως οι Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake και Patrick Kelly, ενώ φωτογραφίες της φιλοξενήθηκαν σε έντυπα όπως τα Vogue, Ebony, Cosmopolitan και Seventeen.



Το 1978, το πολυκατάστημα Bloomingdale's την ανέδειξε ως το «μοντέλο της χρονιάς». Η Τούκι εργάστηκε επίσης ως μοντέλο για τον αδελφό της, τον διακεκριμένο σχεδιαστή Willi Smith, του οποίου το brand «WilliWear» έγινε γνωστό για τα ευφάνταστα και προσιτά ρούχα του. Εκείνος απεβίωσε το 1987, σε ηλικία 39 ετών.



Η καριέρα στην τηλεόραση



Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε την Τούκι μέσα από τον ρόλο της ως Εύα Ρόουλι στην κωμική σειρά του NBC «227», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μάρλα Γκιμπς. Εντάχθηκε στο καστ της σειράς το 1989, υποδυόμενη μια καλλιτέχνιδα που μετακόμισε στην πολυκατοικία όπου διαδραματίζεται η σειρά και ανέλαβε για ένα διάστημα τη διαχείρισή της. Εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων κύκλων της σειράς.



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Συμμετείχε επίσης στη σειρά «Miami Vice», όπου υποδύθηκε την Άντζι, βοηθό της Κέιτλιν Ντέιβις, της τραγουδίστριας που ενσάρκωνε η Sheena Easton. Ακολούθησαν ρόλοι στον κινηματογράφο, στις ταινίες «Talkin' Dirty After Dark», «I Like It Like That», «Joe's Apartment» και «The Preacher's Wife».

Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της



Πέρα από τον χώρο της μόδας και της υποκριτικής, η Toukie ασχολήθηκε με τη γαστρονομία: δημιούργησε μια επιχείρηση catering και, αργότερα, άνοιξε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που έφερε το όνομά της.



Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram η κόρη της δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε αποχαιρετώντας την: «Θα σε αγαπώ πάντα, μαμά».