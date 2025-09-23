Πέθανε η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, σε ηλικία 87 ετών - iefimerida.gr

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε.

Η ηθοποιός-είδωλο του σινεμά τη δεκαετία του '60, που έγινε γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες «Η Λεοπάρδαλη» και «Κάποτε στη Δύση», άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 87 ετών στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννημένη στην Τύνιδα το 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους, όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Ρίτσαρντ Μπρουκς, ο Ανρί Βερνέιγ και ο Σέρτζιο Λεόνε.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί, σε μήνυμα που έστειλε στο AFP.

Η Κλαούντια Καρντινάλε κάνει περίπατο στο Παρίσι το 1961