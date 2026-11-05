Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου -Το μοντέλο που άφησε τη μόδα για την κεραμική - iefimerida.gr

Θλίψη στον χώρο της μόδας προκάλεσε ο θάνατος της Ελευθερίας Σιφναίου, η οποία μεσουράνησε στον χώρο του μόντελινγκ στα ‘00s.



Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η φίλη της, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook, συνοδεύοντάς τη με μια κοινή τους φωτογραφία.

«Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες»: Η ανάρτηση της Άντζελα Τράνταλη για την Ελευθερία Σιφναίου

«….Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές , βγαίναμε τα βράδια , χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες …Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;” Δεν είπες τίποτα σε κανέναν … Απίστευτη. Απίστευτο» έγραψε η κυρία Τράνταλη.



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Η Ελευθερία Σιφναίου έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μόδας στο Μιλάνο και ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μόδας.



Το 2002 αναδείχθηκε «Europe Face of the Year», ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας της συνεργάστηκε με σχεδιαστές και περιοδικά.



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Αφήνοντας τον κόσμο του μόντελινγκ, η Ελευθερία Σιφναίου ασχολήθηκε με την κεραμική, η οποία έγινε μία από τις αγάπες της. Μάλιστα, έργα της παρουσιάστηκαν και στη Medina Art Gallery στη Ρώμη.