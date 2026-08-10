Πέθανε στα 84 του χρόνια ο Μπεν Τζόουνς -Ο αγαπημένος «Κούτερ» της σειράς «The Dukes of Hazzard» - iefimerida.gr

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μπεν Τζόουνς, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο αγαπητός μηχανικός Κούτερ Ντάβενπορτ από την εμβληματική σειρά «The Dukes of Hazzard».

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η σύζυγός του, Άλμα Βιάτορ, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός υπέστη σοβαρή καρδιακή προσβολή την Κυριακή.

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«Έχασα σήμερα τον έρωτα της ζωής μου. Ο Μπεν πέθανε από καρδιακή προσβολή», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του Τζόουνς μαζί με τον σκύλο του.

Οι τελευταίες του στιγμές στο σπίτι

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Μπεν Τζόουνς βρισκόταν στο σπίτι του και χαλάρωνε στην αγαπημένη του πολυθρόνα, περιμένοντας να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Atlanta Braves με τους New York Yankees.

Η Άλμα Βιάτορ περιέγραψε τη ζωή του ως «εκπληκτική, πλούσια και γεμάτη», σημειώνοντας πως ο ηθοποιός αγάπησε και αγαπήθηκε από πολλούς ανθρώπους.

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«Θα μας λείψει. Τον αγάπησα τόσο, τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό

Ο Μπεν Τζόουνς συνδέθηκε όσο λίγοι με τον χαρακτήρα του Κούτερ Ντάβενπορτ, του φιλικού μηχανικού στη σειρά «The Dukes of Hazzard».

Ο ηθοποιός συμμετείχε και στις επτά σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το CBS από το 1979 έως το 1985 και απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικές αμερικανικές τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής.

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Ο Τζόουνς είχε ακόμη συμμετοχές σε γνωστές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Smokey and the Bandit», «Moonrunners» και «As the World Turns».

Από το Χόλιγουντ στην πολιτική

Μετά την επιτυχημένη πορεία του στην υποκριτική, ο Μπεν Τζόουνς αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Το 1988 διεκδίκησε την έδρα της 4ης Περιφέρειας της Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων και κατάφερε να εκλεγεί. Δύο χρόνια αργότερα επανεξελέγη, υπηρετώντας συνολικά δύο θητείες στο Κογκρέσο.

Αργότερα τέθηκε αντιμέτωπος εκλογικά με τον Νιουτ Γκίνγκριτς, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει την αναμέτρηση.

Το μήνυμα του Τομ Γούπατ

Ο Τομ Γούπατ, ο οποίος υποδυόταν τον Λουκ Ντιουκ στη σειρά «The Dukes of Hazzard», ήταν μεταξύ των πρώτων που αποχαιρέτησαν δημόσια τον Μπεν Τζόουνς.

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«Το “The Dukes of Hazzard” έχασε σήμερα ακόμη ένα αναπόσπαστο μέλος του καστ του. Ο Μπεν Τζόουνς ήταν ένας υπέροχος φίλος και ένθερμος υποστηρικτής όλων των καλύτερων πραγμάτων που μπορούμε να προσφέρουμε στον χώρο της ψυχαγωγίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Γούπατ αναφέρθηκε επίσης στον Ντένβερ Πάιλ, που είχε υποδυθεί τον θείο Τζέσι, θυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση που συνήθιζε να λέει στον Τζόουνς: «Δεν είμαι ο θείος σου Τζέσι!».

«Αλλά αισθάνομαι ότι σήμερα χάσαμε έναν ξάδελφο Ντιουκ», κατέληξε.

Η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Η τηλεοπτική σειρά ολοκλήρωσε την πορεία της το 1985, μετά από επτά σεζόν, έχοντας αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην αμερικανική ποπ κουλτούρα.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το 2005, το «The Dukes of Hazzard» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη σε μορφή κωμωδίας δράσης. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν η Τζέσικα Σίμπσον, ο Τζόνι Νόξβιλ και ο Σον Γουίλιαμ Σκοτ.