Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο ηθοποιός Μάικλ Πάτρικ - Είχε διαγνωσθεί το 2023 με τη νόσο του κινητικού νευρώνα - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μάικλ Πάτρικ σε ηλικία 35 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, με την οποία διαγνώστηκε το 2023.

Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Ναόμι, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο Μάικλ Πάτρικ εκτός από ηθοποιός ήταν και συγγραφέας, ενώ συμμετείχε σε επεισόδιο του «Game of Thrones», αλλά και στις σειρές «Blue Lights», «My Left Nut» και «This Town» καθώς και σε επεισόδια των «Blasts from the Past» και «The Spectacular».



Η τελευταία μάχη που έδωσε ο ηθοποιός επί δέκα μέρες στο νοσοκομείο

Η σύζυγος του ηθοποιού έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησης: «Χτες το βράδυ, ο Μάικ δυστυχώς απεβίωσε σε μονάδα στη Βόρεια Ιρλανδία. Διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 μέρες και φροντίστηκε από την απίστευτη ομάδα εκεί. Απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο διαλυμένοι είμαστε. Έχει ειπωθεί περισσότερες από μία φορές ότι ο Μάικ ήταν έμπνευση για όλους όσους είχαν την τύχη να έρθουν σε επαφή μαζί του, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, αλλά σε κάθε μέρα της ζωής του. Έζησε μια ζωή όσο πλήρη μπορεί να ζήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Χαρά, αφθονία πνεύματος, μεταδοτικό γέλιο. Ένας γίγαντας με κόκκινα μαλλιά. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για κάθε άνθρωπο που μας υποστήριξε τα τελευταία χρόνια. Ο Μάικ αγαπούσε αυτό το απόφθεγμα του Μπρένταν Μπίαν και φαίνεται τώρα πολύ ταιριαστό. "Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις στον κόσμο είναι να βρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις και κάποιον να σε αγαπά". Οπότε μην το σκέφτεσε πολύ. Μην το σκέφτεσαι πολύ. Φάε, πιες, αγάπα».

Μάικλ Πάτρικ: «Πιθανόν μου απομένει περίπου 1 χρόνος»

Στην τελευταία ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος στο προφίλ του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέφερε πως οι γιατροί του είχαν δώσει έναν χρόνο ζωής ακόμα: «Ο νευρολόγος μου μας έδωσε την είδηση ότι πιθανόν μου απομένει περίπου 1 χρόνος (προφανώς δεν μπορεί να πει με σιγουριά και έχουμε ακόμα ελπίδα για τη δοκιμή φαρμάκου να κερδίσουμε λίγο περισσότερο χρόνο επίσης). Οπότε δεν θέλω να ρισκάρω ένα σημαντικό μέρος αυτού του χρόνου να είμαι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου», έγραφε μεταξύ άλλων, ενώ πόζαρε αγκαλιά με ένα μωρό.

