«Πέθαναν» την ηθοποιό της «Γης της Ελιάς», Στέφανη Χαραλάμπους -Πώς αντέδρασε η ίδια [εικόνα] - iefimerida.gr

Ένα ψευδές δημοσίευμα έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, αναφέροντας πως η Στέφανη Χαραλάμπους πέθανε, κάτι που ανάγκασε την ηθοποιό να εμφανιστεί και να διαψεύσει την ανυπόστατη είδηση.

Η 29χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της Ελιάς» εντόπισε την είδηση σε ανάρτηση σε σελίδα του Facebook που αφορά την τηλεοπτική παραγωγή του Mega.

Επειδή το συγκεκριμένο ψευδές ρεπορτάζ προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές της, η ηθοποιός αναγκάστηκε να αντιδράσει άμεσα για να σταματήσει η διάδοση της φήμης.

Στην επίμαχη ανάρτηση υπήρχε φωτογραφία της, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Η διάσημη ηθοποιός της σειράς "Η γη της ελιάς" βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι». Η δημοσίευση εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση.

Η Κύπρια ηθοποιός, που συστήθηκε στο κοινό με το «Μπρούσκο» και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τη «Γη της Ελιάς», έσπευσε να απαντήσει, σοκαρισμένη αρχικά από αυτό που διάβαζε. Με δημόσια ανάρτησή της προσπάθησε να αποκαταστήσει την αλήθεια και να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Παιδιά είμαι μια χαρά! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή, Παναγία μου. Μην πιστεύετε τα πάντα που βλέπετε στο ίντερνετ».