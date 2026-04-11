Πέταξε από πάνω του 27 κιλά μέσα σε πέντε μήνες ο Αλέξανδρος Κοψιάλης -Η ανάρτηση στα social media - iefimerida.gr

Το γεγονός ότι έχασε πάνω από 27 κιλά μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, δείχνοντας τη ζυγαριά που ήταν πριν και που είναι σήμερα.

Πριν λίγους μήνες, ο δημοφιλής Influencer είχε αποκαλύψει ότι έφτασε να ζυγίζει περισσότερο από 120 κιλά, ενώ δεν έχει κρύψει από τους διαδικτυακούς φίλους του τη μάχη που δίνει με τα κιλά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από συστηματική προσπάθεια, γυμναστική και διατροφή ανέβηκε ξανά στη ζυγαριά και αποκάλυψε πως έχασε πάνω από 27 κιλά. Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το βάρος του είναι πλέον 93,5 κιλά.



Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η κακία του κόσμου που μετέτρεψε σε καύσιμο

«Είναι στο χέρι μας πως θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο» έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο γνωστός content creator και Youtuber δέχτηκε αρκετά μηνύματα που ανέφεραν ότι χρησιμοποίησε ενέσιμα φάρμακα, ωστόσο ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι πήρε ενέσεις για να χάσει κιλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης τον περασμένο Δεκέμβριο είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με το φαγητό και το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υπερφαγία.



«Έκανα στο περίπτερο 30 ευρώ λογαριασμό»

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής. Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω.

Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ - τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ; Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω. Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε “αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”, δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία» είχε εξομολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Δείτε τον Αλέξανδρο Κοψιάλη να μιλάει για το πρόβλημα υπερφαγίας: