Περσείδες: Αντί για ολική έκλειψη στις 12 Αυγούστου, στην Ελλάδα θα δούμε μετεωρίτες - iefimerida.gr

Μία από τις πιο εντυπωσιακές νύχτες του καλοκαιριού πλησιάζει, καθώς οι Περσείδες θα διασχίσουν τον έναστρο ουρανό, με τις συνθήκες παρατήρησης να είναι φέτος εξαιρετικές.

Η δημοφιλής βροχή διαττόντων σωμάτων θα φτάσει στο μέγιστό της τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου 2026, με τη Σελήνη να μην αποτελεί φωτεινό εμπόδιο για όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν τις πτωτικές τροχιές τους.

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Η Νέα Σελήνη ξεκινά το βράδυ της 12ης Αυγούστου, γεγονός που σημαίνει ότι ο ουρανός θα είναι αρκούντως σκοτεινός τις ώρες κατά τις οποίες οι Περσείδες εμφανίζονται συχνότερα.

Πόσες Περσείδες μπορεί να δούμε

Στο μέγιστο της δραστηριότητάς τους, οι Περσείδες μπορούν, υπό ιδανικές συνθήκες, να παρουσιάσουν Ζενίθιο Ωριαίο Ρυθμό περίπου 100 μετεώρων την ώρα. Ο πραγματικός αριθμός θέασης, ωστόσο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φωτορύπανση, η καθαρότητα της ατμόσφαιρας, το σημείο παρατήρησης και το πόσο μεγάλο μέρος του ουρανού είναι ορατό.

Σε μια σκοτεινή περιοχή μακριά από τα φώτα της πόλης, πάντως, η εμπειρία μπορεί να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Τι είναι στην πραγματικότητα οι Περσείδες

Παρά την κοινή ονομασία «πεφταστέρια», οι Περσείδες δεν είναι άστρα.

Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και υλικού που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης 109P/Swift-Tuttle κατά τις διαδοχικές διελεύσεις του από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα. Κάθε χρόνο η Γη διασχίζει αυτή τη ζώνη υπολειμμάτων.

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Τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 59 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, θερμαίνοντας και ιονίζοντας τα αέρια γύρω τους και δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές στον ουρανό.

Ο κομήτης Swift-Tuttle χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Η τελευταία προσέγγισή του έγινε το 1992, ενώ η επόμενη αναμένεται το 2125.

Γιατί ονομάζονται Περσείδες

Η ονομασία τους προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα. Εκεί βρίσκεται το λεγόμενο ακτινοβόλο σημείο, δηλαδή το σημείο από το οποίο οι τροχιές των μετεώρων φαίνεται να ξεκινούν. Στην πραγματικότητα, οι Περσείδες μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του ουρανού.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές φωτεινές τροχιές συχνά φαίνονται αρκετά μακριά από τον ίδιο τον Περσέα.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα στην Ελλάδα

Η καλύτερη επιλογή για παρατήρηση στην Ελλάδα είναι η νύχτα της Τετάρτης 12 προς Πέμπτη 13 Αυγούστου.

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Οι Περσείδες μπορούν να εμφανιστούν ήδη από τις βραδινές ώρες, όμως η δραστηριότητα αυξάνεται όσο περνά η νύχτα.

Οι καλύτερες ώρες είναι συνήθως μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι λίγο πριν από την αυγή, όταν ο αστερισμός του Περσέα βρίσκεται ψηλότερα στον ουρανό.

Ο αστερισμός του Περσέα

Ένα καλό πρακτικό «παράθυρο» για την Ελλάδα είναι περίπου από τις 00:30 έως τις 04:30, με τις πιθανότητες να αυξάνονται όσο πλησιάζουμε προς τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι Περσείδες θα εξακολουθήσουν να είναι ορατές και τις επόμενες νύχτες, όμως η δραστηριότητά τους θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται.

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Πού πρέπει να πάμε για να τις δούμε

Το σημαντικότερο δεν είναι να ταξιδέψει κάποιος σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας αλλά να βρει όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό ουρανό. Η φωτορύπανση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της παρατήρησης.

Από το κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να φανούν τα πιο λαμπρά μετέωρα, αλλά ένα μεγάλο μέρος των πιο αμυδρών Περσείδων θα χαθεί μέσα στον φωτισμένο ουρανό.

Ιδανικά, πρέπει να επιλεγεί ένα σημείο:

μακριά από πόλεις και οικισμούς,

χωρίς έντονο οδικό φωτισμό,

με ανοιχτό ορίζοντα,

χωρίς ψηλά κτίρια ή πυκνά δέντρα.

Ορεινές περιοχές, απομονωμένες παραλίες και σημεία στην ύπαιθρο μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερες συνθήκες.

Προς τα πού να κοιτάξετε

Ο Περσέας βρίσκεται στον βόρειο ουρανό και ανεβαίνει ψηλότερα όσο προχωρά η νύχτα.

Για τον εντοπισμό του μπορεί να βοηθήσει μια εφαρμογή αστρονομικού χάρτη ή ο εντοπισμός της χαρακτηριστικής Κασσιόπης, που μοιάζει με το γράμμα «W».

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να κοιτάζει κανείς συνεχώς προς τον Περσέα. Το καλύτερο είναι να επιλέξει ένα μεγάλο και ανοιχτό τμήμα του ουρανού, κοιτάζοντας σχετικά ψηλά και αφήνοντας το βλέμμα να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή.