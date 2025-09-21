Περού: Βίαιες συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών στην πρωτεύουσα - iefimerida.gr

Περίπου 500 άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο στη Λίμα του Περού σε διαδήλωση εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης, που πήρε βίαιη τροπή, με αψιμαχίες ανάμεσα στην αστυνομία και συγκεντρωμένους.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από συλλογικότητες νεολαίας της «γενιάς Ζ» εκτραχύνθηκε όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν στις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων, που από την πλευρά τους πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν ρόπαλα.

Σε ιστότοπους κοινωνικούς δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει τραυματίες.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Exitosa Noticias ανέφερε πως δημοσιογράφος του και εικονολήπτης του χτυπήθηκαν.

Η αστυνομία έκανε λόγο μέσω X για μέλος της τραυματίστηκε.

Η κινητοποίηση εγγράφεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας στο Περού, ιδίως εναντίον της διαφθοράς και νέας μεταρρύθμισης του συστήματος συντάξεων, που ενέκρινε το Κογκρέσο.

Το περουβιανό κοινοβούλιο «δεν έχει καμιά αξιοπιστία, ούτε επιδοκιμασία του λαού», καθώς «οδεύει να βάλει τη χώρα σε καταστροφική κατάσταση», δήλωσε η Σελένε Αμασιφουέν, 19 χρονών.

Στην τελική ευθεία της θητείας της, που θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου 2026, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, με σειρά διαφόρων σκανδάλων στο παθητικό της, σπάει ρεκόρ αντιδημοτικότητας, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας, με τις εκβιάσεις να έχουν γίνει μάστιγα κι ολοένα περισσότερες ανθρωποκτονίες από πληρωμένους εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, έχει ελάχιστη δημοτικότητα, καθώς εκλαμβάνεται ως άντρο διαφθοράς, κατά δημοσκοπήσεις.

Αυτή την εβδομάδα, η νομοθετική εξουσία ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.