Νέες περιπέτειες για τον Κάνιε Γουέστ: Άνδρας τον κατηγορεί ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο - iefimerida.gr

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιμέτωπος με μήνυση, καθώς ένας άνδρας τον κατηγορεί ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 στο γνωστό ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ενάγων καθόταν στο τραπέζι του όταν ο ράπερ τον πλησίασε και τον χτύπησε αιφνιδιαστικά. Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η πτώση προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι και ότι η επίθεση συνεχίστηκε ενώ ήταν αναίσθητος.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Γουέστ φέρεται να τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα της παρέας του και να επανέλαβε αυτούς τους ισχυρισμούς δημόσια.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, ενώ δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δήλωση από την πλευρά του Γουέστ. Ο ενάγων ζητά αποζημίωση για σωματική βλάβη και ψυχική οδύνη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό.