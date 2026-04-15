Νέες περιπέτειες για τον Κάνιε Γουέστ: Άνδρας τον κατηγορεί ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο - iefimerida.gr

ΖΩΗ

Νέες περιπέτειες για τον Κάνιε Γουέστ: Άνδρας τον κατηγορεί ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο

O ράπερ Kanye West / Φωτογραφία αρχείου: Getty-ideal images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιμέτωπος με μήνυση, καθώς ένας άνδρας τον κατηγορεί ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 στο γνωστό ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ενάγων καθόταν στο τραπέζι του όταν ο ράπερ τον πλησίασε και τον χτύπησε αιφνιδιαστικά. Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η πτώση προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι και ότι η επίθεση συνεχίστηκε ενώ ήταν αναίσθητος.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Γουέστ φέρεται να τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα της παρέας του και να επανέλαβε αυτούς τους ισχυρισμούς δημόσια.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, ενώ δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δήλωση από την πλευρά του Γουέστ. Ο ενάγων ζητά αποζημίωση για σωματική βλάβη και ψυχική οδύνη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κάνιε Γουέστ ραπερ αγωγή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

