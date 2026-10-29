Σοβαρή περιπέτεια υγείας για την Μάγδα Τσαγγάνη -«Ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα» - iefimerida.gr

Σοβαρή περιπέτεια υγείας βίωσε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη.

Ο φίλος και συνάδελφός της Πάντης Κούσης μίλησε στο Happy Day όπου και μίλησε για το ατύχημα της Μάγδας Τσαγγάνη και την επιπλοκή που είχε μετά από χειρουργείο.

«Η κυρία Τσαγγάνη πριν πέντε μήνες, στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Επειγόντως την πήγαν στο Κρατικό Νίκαιας, της έκαναν χειρουργείο και βγήκε και πήγε σπίτι της. Σε τρεις τέσσερις ημέρες παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές. Απ’ ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική του ΝΙΜΙΤΣ. Τεσσεράμισι μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για 5-10 λεπτά, την ξαναναρκώνα. Πηγαίναμε της μιλούσαμε, προφανώς μας άκουγε αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Αυτή τη στιγμή ενώ της έκαναν τραχιοστομία της, άρχισε να μιλάει, άνοιξε τα χέρια, να κουνάει» ανέφερε.

Η Μάγδα Τσαγγάνη «χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης»



«Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μια λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Η κατάστασή της είναι πολύ καλύτερα και αν πάει στο Άσυλο Ανιάτων πιστεύω θα γίνει το μεγάλο το θαύμα. Πεντέμισι μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε, η ίδια ζητάει να πάει για αποκατάσταση», πρόσθεσε.

