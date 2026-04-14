Η νέα περιπέτεια της Sony «Jumanji: Open World» θα ένας φόρος τιμής στον Ρόμπιν Γουίλιαμς - iefimerida.gr

Το «Jumanji: Open World» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων, θα είναι αφιερωμένο στον Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Οι Ντουέιν Τζόνσον, Κέβιν Χαρτ και Τζακ Μπλακ ανέβηκαν στη σκηνή του CinemaCon στο Λας Βέγκας για να παρουσιάσουν τα πρώτα πλάνα από το επερχόμενη περιπέτεια της Sony Pictures.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε για ακόμα ένα Jumanji» σημείωσε ο Χαρτ. Ο Μπλακ δήλωσε: «Ποτέ δεν έχω διασκεδάσει περισσότερο δουλεύοντας σε ταινία. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μέχρι στιγμής». Ο Χαρτ πήρε ξανά τον λόγο και αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν συμφωνεί απόλυτα, σχολιάζοντας πως τα γυρίσματα δίπλα στον Τζόνσον ήταν ζόρικη... δουλειά.



Στη νέα ταινία το ζάρι που είχε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς

Ο Τζόνσον, ωστόσο, χάρισε μια συγκινητική στιγμή όταν αποκάλυψε πως το ένα από τα δύο ζάρια που χρησιμοποιήθηκαν στη νέα ταινία, η οποία έχει τον τίτλο «Jumanji: Open World», ήταν το ίδιο που είχε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς στο αρχικό «Jumanji» του 1995. «Ρόμπιν, αυτή η ταινία είναι για σένα» ανέφερε.

Το «Jumanji» αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές ταινιών της Sony, ωστόσο έχουν περάσει επτά χρόνια από την πρεμιέρα του «Jumanji: The Next Level» (2019) και σχεδόν μια δεκαετία από το ντεμπούτο του «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017).

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης των δύο επιτυχιών Τζέικ Κάσνταν ανέλαβε ξανά τα ηνία της φιλόδοξης παραγωγής βασισμένος σε σενάριο που συνέγραψε με τους Τζεφ Πίνκνερ και Σκοτ Ρόζενμπεργκ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Νικ Τζόνας, Μόργκαν Τέρνερ, Σερ Ντάριους Μπλέιν, Λαμόρν Μόρις, Μάντισον 'Αισεμαν και Ντάνι Ντε Βίτο.

Το CinemaCon, η κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωση διεξάγεται φέτος από τις 13 έως τις 16 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

