Βγαίνει ξανά το περιοδικό LIFE -Δεν θα έχει καμία διαφήμιση αλλά θα πωλείται σε αυτή την τιμή - iefimerida.gr

Το πρώην μοντέλο και νυν επιχειρηματίας Κάρλι Κλος ετοιμάζεται να επαναφέρει στα περίπτερα το ιστορικό περιοδικό Life, 19 χρόνια από την τελευταία του έντυπη έκδοση.



Το περιοδικό, γνωστό για τη φωτογραφική του ταυτότητα, επιστρέφει στην έντυπη κυκλοφορία στις 23 Νοεμβρίου, με μια πολυτελή τριμηνιαία έκδοση και 250 σελίδες.



Με τίτλο «Where Are We Now?», η έκδοση θα φιλοξενεί περισσότερους από 120 συντελεστές, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από ιστορίες επιστημόνων, καλλιτεχνών, αθλητών, επιχειρηματιών αλλά και απλών Αμερικανών πολιτών.

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Χωρίς διαφημίσεις και κόστος τεύχους 45 δολάρια

Μία όμως από τις σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας των περιοδικών είναι ότι το νέο LIFE δεν θα περιλαμβάνει τις συνηθισμένες έντυπες διαφημίσεις.

Αντί γι’ αυτό, την έκδοση θα στηρίξουν οικονομικά η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Rivian και η εταιρεία λογισμικού σχεδιασμού Figma, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η ανανεωμένη έκδοση φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Και ίσως γι’ αυτό, το κόστος του κάθε τεύχους θα ανέρχεται στα 45 δολάρια.

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Η ιστορία του περιοδικού LIFE

Το LIFE έχει πίσω του μια μακρά και σπουδαία ιστορία, την οποία καλείται πλέον να τιμήσει η νέα του εκδοτική προσπάθεια. Το περιοδικό, στη σύγχρονη μορφή του, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1936, με το πρώτο τεύχος να πωλείται μόλις 10 σεντς. Στο εξώφυλλό του φιλοξενούσε φωτογραφία της Μάργκαρετ Μπουρκ-Γουάιτ, στην οποία απεικονιζόταν το φράγμα Fort Peck στη Μοντάνα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το LIFE εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά έντυπα των ΗΠΑ, καταγράφοντας μέσα από εντυπωσιακά φωτορεπορτάζ πολέμους, πολιτικές αναταραχές, διάσημες προσωπικότητες, αλλά και στιγμές από την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων.

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Στο απόγειο της πορείας του, περίπου το 1970, η κυκλοφορία του έφτανε τα 8,5 εκατομμύρια αντίτυπα την εβδομάδα, αριθμός εντυπωσιακός ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα της έντυπης ενημέρωσης.

Ωστόσο, η άνοδος της τηλεόρασης, ο ανταγωνισμός από εξειδικευμένα περιοδικά, καθώς και η συνεχής αύξηση του κόστους εκτύπωσης και διανομής άρχισαν σταδιακά να περιορίζουν τη δυναμική του.

Τον Δεκέμβριο του 1972, η Time Inc. αποφάσισε να βάλει τέλος στην εβδομαδιαία κυκλοφορία του LIFE, έπειτα από συσσωρευμένες ζημιές που υπολογίζονταν σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια από το 1969 και μετά.

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Το 1978 το περιοδικό επέστρεψε με μηνιαία έκδοση, η οποία όμως σταμάτησε να κυκλοφορεί τακτικά το 2000, όταν η κυκλοφορία του είχε υποχωρήσει περίπου στα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το 2004 ακολούθησε μια νέα προσπάθεια, με το LIFE να διανέμεται δωρεάν ως ένθετο σε συνεργαζόμενες εφημερίδες. Ωστόσο, και αυτή η εκδοτική μορφή τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2007.