Περικλής Κονδυλάτος: Η Eurovision είναι κάτι φαιδρό, δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό - iefimerida.gr

Καταπέλτης ήταν ο Περικλής Κονδυλάτος αναφορικά με τη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θυμίζει κάτι καρναβαλικό και δεν θυμίζει μουσικό διαγωνισμό.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», έκανε λόγο για παρέλαση όπου οι άνθρωποι διαδηλώνουν για τις σεξουαλικές τάσεις τους και πως παλαιότερα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά.



Περικλής Κονδυλάτος: «Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η σήμανση στη Eurovision»

Συγκεκριμένα ανέφερε για τη Eurovision: «Ο διαγωνισμός όπως έχει καταντήσει, περισσότερο μοιάζει με μία παρέλαση που οι άνθρωποι διαδηλώνουν για τις σεξουαλικές τους τάσεις και τα θέλω τους. Πάντως, δεν θυμίζει μουσικό διαγωνισμό. Θυμίζει κάτι καρναβαλικό. Είναι κάτι φαιδρό στα μάτια μου και δεν έχει και σχέση με τον πολιτισμό. Πολλοί θα πουν "μα καλά, το συγκρίνεις με τη Μαρία Κάλλας ή την όπερα;". Όχι. Τη Eurovision τη συγκρίνω με τον εαυτό της, με τη Eurovision που βλέπαμε κάποτε που πήγαιναν κανονικοί άνθρωποι, που ήταν ένα σόου που μπορούσαν να το παρακολουθήσουν τα παιδιά και που δεν έβλεπες πια όλους τους ανθρώπους που έχουν θέματα σεξουαλικής φύσης να τα βγάζουν πάνω στη σκηνή. Πώς να το κάνουμε; Δεν θέλουμε να ξέρουμε ρε παιδί μου. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η σήμανση στη Eurovision».

Όσον αφορά στον Akyla και στο «Ferto» τα σχόλιά του Περικλή Κονδυλάτου ήταν θετικά, καθώς θεωρεί πως πίσω από το τραγούδι με το οποίο ο 27χρονος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα υπάρχει βαθύ νόημα: «Έχει πολύ βαθύ νόημα, τον υλισμό. Είναι η γενιά αυτή που "το βλέπω, το θέλω κι αυτό έχει σημασία". Η ζωή δεν είναι έτσι, όπως λέει το τραγούδι, απ' όσο το έχω καταλάβει, γιατί δεν την καταλαβαίνω αυτή τη γλώσσα. Η ζωή είναι προσπάθεια, είναι ένας αγώνας και ένα βουνό που ανεβαίνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει πράγματα και δεν θεωρώ ότι ένα νέο παιδί έχει να πάρει κάτι από αυτή τη νοοτροπία», ανέφερε.

Για το παρουσιαστικό του Akyla σε συνδυασμό με το τραγούδι, ανέφερε: «Για το τραγούδι αυτό, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, η εμφάνιση του Akyla ήταν σωστή, γιατί είναι ένα ντύσιμο που τον κάνει σαν κινούμενο σχέδιο, τον κάνει σχεδόν καρικατούρα και επίσης, για το πώς έχει γίνει ο διαγωνισμός, πάλι είναι σωστό».

