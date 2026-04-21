Περικλής Κονδυλάτος για τη σύντροφό του Ελίνα: «Δεν έβρισκα το κουράγιο» -Η ανάρτηση που τον βασάνιζε 3,5 χρόνια - iefimerida.gr

Για την ανάρτηση που έκανε πριν λίγους μήνες στα social media με τη σύντροφό του, κάτι που πριν το κάνει το σκεφτόταν 3,5 χρόνια, μίλησε ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ανέφερε πως δίσταζε να μοιραστεί κάτι τόσο προσωπικό, ωστόσο τελικά τον περασμένο Ιανουάριο δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες πόζαρε με μία γυναίκα. Σε ορισμένα μάλιστα στιγμιότυπα οι δύο τους έδιναν φιλιά γεμάτα πάθος.

Περικλής Κονδυλάτος: «Πόσο γελοίο θα ήταν όλο αυτό;»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περικλής Κονδυλάτος στην εκπομπή «Bedtime Stories» στο YouTube, μίλησε μεταξύ άλλων για τη σύντροφό του, η οποία ονομάζεται, Ελίνα. Πιο αναλυτικά τόνισε ότι αν και είναι τέσσερα χρόνια σε σχέση, δεν είχε το θάρρος να τη δημοσιοποιήσει για αρκετά χρόνια: «3,5 χρόνια σκεφτόμουν να κάνω την ανάρτηση για τη σχέση μου, δεν έβρισκα το κουράγιο να το κάνω. Με φώναξαν από όλες τις εκπομπές να πάω με τη σύντροφό μου την Ελίνα, πόσο γελοίο θα ήταν όλο αυτό;».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση που αφορά στην προσωπική του ζωή, έγινε για να μην νιώθει η σύντροφός του ότι δεν είναι υπερήφανος με τη σχέση τους: «Εγώ μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, πόσταρα κάποιες φωτογραφίες, γιατί δεν ήθελα να στεναχωρηθεί κανένας, αλλά από την άλλη, δεν ήθελα να στεναχωρηθεί η άλλη πλευρά και να νομίζει ότι δεν είμαι υπερήφανος και ότι την κρύβω, γιατί το έχω ακούσει αυτό από μία φίλη μου».

«Τείνω να φτάνω στο άλλο άκρο και είναι σαν να κρύβομαι»

Όσο για την προσωπική του ζωή, σχολίασε: «Δεν έχω δώσει δικαιώματα να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Μερικές φορές από εκεί που δεν προκαλώ καθόλου με τα προσωπικά μου, τείνω να φτάνω στο άλλο άκρο και είναι σαν να κρύβομαι, και αυτό δεν το θεωρώ φυσιολογικό».

Ο Περικλής Κονδυλάτος είχε αναρτήσει στις 16 Ιανουαρίου φωτογραφίες με τη σύντροφό του, από διάφορες στιγμές που έχουν ζήσει μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας στη λεζάντα: «4 χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι», προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση με τη χημεία που όπως φαίνεται έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.