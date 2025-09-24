Η Πέπη Τσεσμελή αποκάλυψε την αιτία θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου -«Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον...» - iefimerida.gr

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Mr εθνικά μπούτια», αποκάλυψε η καλή του φίλη Πέπη Τσεσμελή.

Δύο ημέρες μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου, η Πέπη Τσεσμελή με νέα της ανάρτηση αποκαλύπτει τα θέματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, ο Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε από Πάρκινσον, με συνέπεια να καθηλωθεί στο κρεβάτι. Μάλιστα, αναφέρει πως μια λοίμωξη ήταν η αιτία του θανάτου.

«Μετά από πολλά μηνύματά σας, ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».