«Το πένθος έρχεται σε κύματα»: Η Κάια Γκέρμπερ έδειξε τα βιβλία που διαβάζει για να διαχειριστεί τον θάνατο του αδελφού της, Πρίσλεϊ - iefimerida.gr

Η Κάια Γκέρμπερ στρέφεται σε βιβλία που πραγματεύονται το πένθος, μετά τον θάνατο του αδελφού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το 25χρονο μοντέλο μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τα βιβλία που επέλεξε να διαβάσει αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η οικογένειά της, ένα μήνα μετά.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απομνημονεύματα, ποιητικές συλλογές και πρακτικοί οδηγοί που εξερευνούν το πένθος και την απώλεια.

Ανάμεσα στα βιβλία που είχε συγκεντρώσει βρίσκονταν τα What the Living Do της Μαρί Χάου, I Remember του Τζο Μπρέιναρντ, From Here to the Great Unknown της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και της Ράιλι Κίο, καθώς και το Finding Meaning του Ντέιβιντ Κέσλερ.

Στην κορυφή της στοίβας είχε τοποθετήσει το βιβλίο της Τζόαν Ντίντιον, The Year of Magical Thinking, από το οποίο μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό απόσπασμα.

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«Το πένθος, όταν έρχεται, δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένουμε. Το πένθος δεν γνωρίζει αποστάσεις. Έρχεται σε κύματα, σε παροξυσμούς, σε ξαφνικές στιγμές συνειδητοποίησης που λυγίζουν τα γόνατα, θολώνουν την όραση και εξαφανίζουν κάθε ίχνος της καθημερινότητας», αναφέρει το απόσπασμα.

Η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό της

Οι αναγνωστικές επιλογές της ηθοποιού της σειράς American Horror Story έρχονται σχεδόν έναν μήνα μετά τη μακροσκελή και ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση που έκανε στον Πρίσλεϊ μέσω Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Κάια μίλησε ανοιχτά για τη δική της διαδικασία διαχείρισης της απώλειας, ενώ μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα από βιβλίο και ένα παλαιότερο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον αδελφό της, όταν ήταν ακόμη παιδιά.

«Σ' αγαπώ όσο πιο βαθιά γίνεται, μέχρι το φεγγάρι και πίσω, και ξανά πίσω, για πάντα, μεγάλε μου αδελφέ», έγραψε στη λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησης.

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Η Κάια και ο Πρίσλεϊ είχαν στενή σχέση από τα παιδικά τους χρόνια και τα τελευταία χρόνια είχαν συνεργαστεί και επαγγελματικά.

«Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια, ιδιαίτερα εγώ και η αδελφή μου, οπότε είναι σίγουρα πολύ ωραίο», είχε δηλώσει ο Πρίσλεϊ στο PEOPLE τον Φεβρουάριο του 2018. «Ταξιδεύουμε μαζί τον μισό καιρό, κάτι που κάνει την κατάσταση πολύ λιγότερο μοναχική».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση μαζί με τον αδελφό της

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πρίσλεϊ πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, όταν έδωσε το «παρών» μαζί με τους γονείς του, το διάσημο μοντέλο Σίντι Κρόφορντ και τον επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ, σε εκδήλωση στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Τρεις μήνες αργότερα, ο Πρίσλεϊ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με τα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες, τα οποία εξασφάλισε το PEOPLE.

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Η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ωστόσο, σύμφωνα με κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αστυνομικές αρχές της Σάντα Μόνικα και τις οποίες εξασφάλισε το PEOPLE, ο Πρίσλεϊ φέρεται να υπέστη πιθανή υπερβολική δόση ουσιών και να παρουσίασε καρδιακή ανακοπή πριν από τον θάνατό του.