Πενέλοπε Κρουζ - Χαβιέ Μπαρδέμ: Στα χνάρια των γονιών του ο 15χρονος γιος τους -Το ντεμπούτο του σε ταινία του Netflix - iefimerida.gr

Τα βήματα των διάσημων γονιών του φαίνεται πως ακολουθεί ο 15χρονος γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ, κάνοντας το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 15χρονος Λέο Μπαρδέμ πραγματοποίησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Εμφανίζεται σε μια ομαδική σκηνή χωρίς διαλόγους στους τίτλους τέλους της ταινίας «La Bola Negra», σηματοδοτώντας ενδεχομένως την έναρξη της καριέρας του στην υποκριτική.

Η Πενέλοπε Κρουζ έχει ξεκαθαρίσει πως η επιλογή επαγγέλματος που εκθέτει τα παιδιά της στη δημοσιότητα είναι δική τους απόφαση. Τόνισε ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν για αυτό μόνο όταν νιώσουν έτοιμα.

Η ταινία «La Bola Negra» αντλεί έμπνευση από ένα ημιτελές θεατρικό του Λόρκα. Έχει ήδη βραβευτεί στις Κάννες και αποτελεί την επίσημη υποβολή της Ισπανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας του 2027.

Μέσω της ταινίας, η Πενέλοπε Κρουζ επιστρέφει στο τραγούδι για πρώτη φορά από το 2009. Η ηθοποιός παραδέχθηκε τον φόβο της, εξηγώντας ότι προετοιμάστηκε για μήνες με δασκάλους φωνητικής και χορογραφίας για τον ρόλο.

Ο Λέο Μπαρδέμ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην ισπανόφωνη δραματική ταινία «La Bola Negra», στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του και η οποία φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια θέση στα Όσκαρ του 2027.

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Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του 15χρονου γιου τής Πενέλοπε Κρουζ

Οι πιο παρατηρητικοί θεατές της ταινίας, που είναι διαθέσιμη στο Netflix, εντόπισαν τον Λέο σε μια σύντομη ομαδική σκηνή κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους. Παρότι δεν έχει διαλόγους, η εμφάνισή του ενδέχεται να σηματοδοτεί την αρχή της δικής του πορείας στον χώρο της υποκριτικής.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που έχουν αποκτήσει άλλο ένα παιδί, τη 12χρονη Λούνα, φροντίζουν να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2023 ο Λέο είχε συνοδεύσει τη μητέρα του σε εκδήλωση των BAFTA, με την ηθοποιό να δηλώνει συγκινημένη για την παρουσία του.

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«Είμαι πολύ αγχωμένη σήμερα, επειδή βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα ένας πάρα πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα: ο γιος μου», είχε πει, προσθέτοντας πως τα παιδιά της είναι ό,τι σημαντικότερο έχει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle» το 2024, είχε ξεκαθαρίσει ότι η επιλογή μιας καριέρας που συνεπάγεται έκθεση στη δημοσιότητα ανήκει αποκλειστικά στα παιδιά της. «Είναι δική τους απόφαση αν θα επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα τα εκθέτει περισσότερο στη δημοσιότητα ή όχι. Μπορούν να μιλήσουν για αυτό όταν θα είναι έτοιμα», είχε αναφέρει.

Τον Μάιο του 2026 ο Λέο είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τους γονείς του, παρακολουθώντας στο Παρίσι τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λοριάν.

Ο Λέο Μπαρδέμ εμφανίζεται στην τελευταία σκηνή της ταινίας «La Bola Negra», στο Netflix / Φωτογραφία: Netflix

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Η ταινία «La Bola Negra» και η πορεία προς τα Όσκαρ

Η ταινία «La Bola Negra», σε σκηνοθεσία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, αφηγείται τρεις ιστορίες ανδρών διαφορετικών γενεών, που εκτυλίσσονται το 1932, το 1937 και το 2017.

Το έργο αντλεί έμπνευση από ένα ημιτελές θεατρικό κείμενο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, έχοντας ολοκληρώσει μόλις τέσσερις σελίδες. Στις πηγές έμπνευσης περιλαμβάνονται, επίσης, μια επιστολή 67 γραμμών του Λόρκα και το θεατρικό έργο «La piedra oscura» του Αλμπέρτο Κονεχέρο, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο.

Oι δύο σκηνοθέτες βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Καννών του 2026, ενώ η ταινία έχει υποβληθεί από την Ισπανία για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα Όσκαρ του 2027.

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Η παραγωγή κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό μέσο όρο εισπράξεων ανά αίθουσα κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής της, δεύτερο μετά το «Parasite» μεταξύ των ξενόγλωσσων ταινιών.

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, ο μουσικός Guitarricadelafuente, ο Μιγκέλ Μπερναρντέου, ο Κάρλος Γκονθάλεθ και η Γκλεν Κλόουζ.

Η επιστροφή της Πενέλοπε Κρουζ στο τραγούδι

Μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία η Πενέλοπε Κρουζ επιστρέφει και στο τραγούδι, για πρώτη φορά στον κινηματογράφο μετά το μιούζικαλ «Nine» του 2009.

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«Ήταν πολύ τρομακτικό, επειδή το τραγούδι πάντα με φοβίζει πολύ», παραδέχθηκε στο Tudum του Netflix.

Όπως εξήγησε, προετοιμαζόταν για τρεις έως τέσσερις μήνες με τη βοήθεια δασκάλων, δουλεύοντας παράλληλα τις χορογραφίες. Η ίδια δήλωσε ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τις ευκαιρίες να χορεύει στον κινηματογράφο, αξιοποιώντας την εκπαίδευση που είχε λάβει από την παιδική της ηλικία.