Πέμπτο διαζύγιο για τον Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd -Ο 83χρονος μουσικός είχε παντρευτεί την Καμίλα Τσάβις το 2021

Τέλος στον πέμπτο γάμο του βάζει ο Ρότζερ Γουότερς, καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγό του, Καμίλα Τσάβις, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποίησε το περιοδικό People, ο 83χρονος συνιδρυτής των Pink Floyd προχώρησε στη νομική αυτή ενέργεια την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, οι λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό παραμένουν αδιευκρίνιστοι, καθώς στα επίσημα έγγραφα δεν καταγράφονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

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Ρότζερ Γουότερς: Η γνωριμία με την Τσάβις το 2018

Η σχέση του Βρετανού μουσικού με την Τσάβις ξεκίνησε το 2018, στο περιθώριο περιοδείας του, όπου εκείνη εργαζόταν ως οδηγός του. Περιγράφοντας τη στιγμή της γνωριμίας τους σε παλαιότερη συνέντευξή του στο μέσο Infobae, ο Γουότερς είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήμουν στο ίδιο μέρος για δύο εβδομάδες και μας μετέφεραν από το ξενοδοχείο στο στάδιο. Ο σωματοφύλακάς μου καθόταν μαζί της και μιλούσαν, ενώ εγώ ήμουν πίσω. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε. Μια μέρα είπα "συγγνώμη" και εκείνη γύρισε. "Σου έχει πει ποτέ κανείς ότι έχεις υπέροχα ζυγωματικά;". Είδα μια μικρή αντίδραση και αυτό ήταν η αρχή».

«Επιτέλους βρήκα αυτήν που θα μείνει»

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τον γάμο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να επιβεβαιώνει το ευτυχές γεγονός τον Οκτώβριο του 2021.

Τότε, είχε αναρτήσει φωτογραφίες από την τελετή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Είμαι τόσο ευτυχισμένος, επιτέλους βρήκα αυτήν που θα μείνει».

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Πρόκειται για το πέμπτο διαζύγιο στην προσωπική ζωή του Ρότζερ Γουότερς. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Τζούντιθ Τριμ (1968-1975), την Κάρολιν Κρίστι (1976-1992), την Πρισίλα Φίλιπς (1993-2001) και τη Λόρι Ντέρνινγκ (2012-2015).

Από τους προηγούμενους γάμους του έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον 49χρονο Χάρι και την 48χρονη Ίντια με την Κάρολιν Κρίστι, καθώς και τον Τζακ με την Πρισίλα Φίλιπς.

