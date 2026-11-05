H Πέγκυ Ζήνα για τη σόουμπιζ: «Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο» - iefimerida.gr

Μιλώντας για το πως αισθάνεται για τον χώρο της σόουμπιζ και τους ανθρώπους που την περιβάλλουν η Πέγκυ Ζήνα δεν έκρυψε την απόρριψη και την απογοήτευσή της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Πέγκυ Ζήνα εκφράζει την απογοήτευσή της για τον χώρο της σόουμπιζ, δηλώνοντας ότι συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόσωπα και καταστάσεις που δεν συνάδουν με τον ψυχισμό της, νιώθοντας ότι δεν ανήκει στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση Βίσση-Καρβέλα, η ερμηνεύτρια εκτιμά, βασιζόμενη στο ένστικτό της, ότι πρόκειται για μια προσωρινή φάση που θα ξεπεραστεί, καθώς οι δυο τους μοιράζονται μια βαθιά αγάπη που τους συνδέει.

Σε προσωπικό επίπεδο, εξομολογείται ότι έχει αισθανθεί φόβο και απόσταση από τον τρόπο λειτουργίας της σόουμπιζ. Εκτός σκηνής, συχνά αναρωτιέται για τη θέση της στον χώρο, αισθανόμενη ψυχικά απέναντι από τους ανθρώπους του.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, τον περιγράφει ως το «ηρεμιστικό» και το «λιμάνι» της. Επισημαίνει ότι εκείνος είναι το πρόσωπο που της προσφέρει σταθερότητα, ηρεμία και την απαραίτητη αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια είναι φορές που έχει βρεθεί απέναντι, σε πρόσωπα και καταστάσεις που δεν συμβαδίζουν με τον ψυχισμό της.

Παράλληλα σχολιάζοντας την αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, εκτίμησε πως όλο αυτό είναι μια φάση που θα περάσει, καθώς πρόκειται για δύο ανθρώπους που έχουν αγαπηθεί βαθιά.

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Πέγκυ Ζήνα: «Είναι ένα ένστικτο που έχω»

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», λέγοντας για τη διαμάχη της συναδέλφου της με τον μουσικοσυνθέτη: «Δεν είναι ακριβώς σχόλιο αυτό που θα πω, είναι ένα ένστικτο που έχω. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά και είμαι σίγουρη ότι αυτό όλο που γίνεται είναι μια φάση, η οποία θα περάσει».

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«Στη σκηνή δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου»

Περνώντας σε προσωπικό επίπεδο εξομολογήθηκε πως έχει αισθανθεί αρκετές φορές φόβο και απόσταση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος της σόουμπιζ: «Στη σκηνή δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου. Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Λέω "τι δουλειά έχω εγώ με όλους αυτούς που συναναστρέφομαι και είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά της σόουμπιζ γενικότερα". Με αυτούς έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντι ψυχικά».

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Σε ότι αφορά τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της στη ζωή της, ανέφερε πως είναι το πρόσωπο που της προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια: «Ο σύζυγός μου είναι το ηρεμιστικό στην υπόλοιπη ζωή μου, είναι το λιμάνι μου».

