Η πιο viral εμφάνιση του Met Gala -Ο Πέδρο Πασκάλ με σορτσάκι στο κόκκινο χαλί προκάλεσε φρενίτιδα [εικόνα] - iefimerida.gr

Αν κάποιος κατάφερε να κάνει την εμφάνιση του viral, αυτός ήταν σίγουρα ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος εμφανίστηκε στο φετινό MET gala με μαύρο σορτσάκι και μακρύ κόκκινο παλτό.

Ο Πέδρο Πασκάλ έγινε γνωστός για τον ρόλο του Oberyn Martell στο «Game of Thrones» και στη σειρά φαινόμενο «The Last of Us». Ο ίδιος είδε το όνομά του να φιγουράρει παντού ύστερα από την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί του Met Gala, που φέτος είχε το θέμα «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty».

Ο Πέδρο Πασκάλ εμφανίστηκε με ένα oversized κόκκινο παλτό, ασορτί πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και κοντό στενό σορτς, κάνοντας τους πάντες να μιλούν γι’ αυτόν, ενώ τα μαλλιά του ήταν τραβηγμένα πίσω.

