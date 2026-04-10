Παύλος Ντε Γκρες: «Εξωτικό» Πάσχα στις Μπαχάμες με την οικογένειά του, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Σε διακοπές με την οικογένειά του στις Μπαχάμες βρίσκεται ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος θα περάσει εκεί το Πάσχα, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες.

Τις προηγούμενες μέρες, η κόρη του πρωτότοκου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Μαρί Σαντάλ, η Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της από κάποιον εξωτικό προορισμό, χωρίς να κάνει γνωστό το πού ακριβώς βρισκόταν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αρχοντικό της οικογένειας με τη ροζ παραλία

Ωστόσο, χθες, η μητέρα της Μαρία Σαντάλ δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές όλης της οικογένειας αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται στο Harbour Island, στις εξωτικές Μπαχάμες.











Άλλωστε, η αμερικανικής καταγωγής επιχειρηματίας και η οικογένειά της διατηρούν μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία εκεί, η οποία αποτελεί αγαπημένο προορισμό της οικογένειας για να κάνουν τις διακοπές τους, ιδιαίτερα σε εορταστικές περιόδους και το Πάσχα. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό παράδεισο, όπου βρίσκεται μια εντυπωσιακή έπαυλη, κλασικό «αρχοντικό» της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία είναι γνωστή για τις αμμώδεις ροζ παραλίες της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τη Μαρία-Ολυμπία, μαζί με την οικογένεια είναι και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο Αχιλλέας Ανδρέας, ο Οδυσσέας Κίμων και ο Αριστείδης Σταύρος.







ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδοσιακό ελληνικό Πάσχα

Υπενθυμίζεται ότι, όπως κάνουν κάθε χρόνο, και φέτος η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες θα τηρήσει όλα τα παραδοσιακά ελληνικά έθιμα. Το πασχαλινό τραπέζι θα περιλαμβάνει τσουρέκια, βαμμένα αυγά και παραδοσιακά εδέσματα με ελληνικές συνταγές, τα οποία μαζί με τη διακόσμηση τα επιμελείται η ίδια η σύζυγος του Παύλου, η Μαρί Σαντάλ.