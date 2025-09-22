Οσα έγιναν στη δεξίωση γάμου του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη: Ο χορός της νύφης [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Μπιρμπίλη το Σάββατο στην Αγία Μαρίνα Εκάλης.

Η νύφη ήταν πανέμορφη με ένα άκρως καλοκαιρινό halterneck νυφικό δια χειρός Χρήστου Κωσταρέλλου με ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο πόδι και λευκά πέδιλα ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο, που κοσμούσε ένα μακρύ πέπλο.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έδωσε σύσσωμη το «παρών», ανάμεσά τους η αδελφή του γαμπρού, Χρυσή με τον σύζυγό της, Νικόλαο Ντε Γκρες.

Χρυσή και Γιάννης Βαρδινογιάννης

Νικόλαος Ντε Γκρες και Άννα Μαρία

Ακόμη, παραβρέθηκαν η μητέρα του Νικολάου, Άννα Μαρία, η ξαδέλφη του γαμπρού, υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και η Δούκισσα Νομικού. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Νίνο, πρώην σύζυγος της Χρυσής.

Αγάπη Πολίτη και Όλγα Κεφαλογιάννη

Νίνο

Κουμπάροι ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης jr., γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια στενή φίλη του γαμπρού.



Βαρδής Βαρδινογιάννης jr., Δημήτρης Θεοδωρίδης, Δούκισσα Νομικού, Αγάπη Πολίτη

Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί μια εντυπωσιακή αψίδα με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, που στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.

Μετά τον γάμο, το ζευγάρι υποδέχτηκε τους 250 περίπου καλεσμένους σε μια ρομαντική δεξίωση, όπου έκανε την πρώτη πρόποση υπό τους ήχους του «I'm So Excited» πριν να αναλάβει τη μουσική διασκέδαση το συγκρότημα «48 ώρες».

Το ζευγάρι έκοψε μια εντυπωσιακή, τριώροφη γαμήλια τούρτα διακοσμημένη με κόκκινα λουλούδια ενώ η νύφη χόρευε χαμογελώντας.

Δείτε βίντεο από τη δεξίωση του γάμου Βαρδινογιάννη-Μπιρμπίλη:

Ποιος είναι ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι επιχειρηματίας που επιλέγει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κάνοντας την εμφάνισή του πριν λίγους μήνες στον γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, με ιδιαίτερη αδυναμία στο skydiving: έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνδυάζοντας την πειθαρχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ένταση της περιπέτειας.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χώρο του πολιτισμού και του βιβλίου. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, μουσικού, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».

Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης, συμβάλλοντας στον εκδοτικό οίκο ως ψηφιακή δημιουργός και φέρνοντας νέες ιδέες που συνδέουν τον έντυπο λόγο με τις σύγχρονες τάσεις.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency